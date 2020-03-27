Beylikdüzü'nde maske satışı yapılan iş yerinde silahlar konuştu: 4 yaralı

Teknoloji

Koronadan kaçarken dijital virüslere dikkat: Oltaya gelmeyin

Koronavirüs salgını nedeniyle dijital ortamda yapılan işlem sayısıyla birlikte, dijital tehdit de arttı. Kimlik kartı bilgilerinin çalınması, kişisel hesapların ele geçirilmesi, sağlık bilgileri başta olmak üzere kişisel verilere ulaşılması dijital suçların başında geliyor. Bu tuzaklara düşmemek için karmaşık şifre seçilmesi ve bilinmeyen e postalın açılmaması ve uygulama seçiminde özen önemli.