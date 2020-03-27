Gündem Beylikdüzünde maske satışı yapılan iş yerinde silahlar konuştu 4 yaralı
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İstanbul Beylikdüzü'nde maske satışı yapılan iş yerinde silahlar konuştu: 4 yaralı

Beylikdüzü'nde maske satışı yapılan iş yerinde silahlar konuştu: 4 yaralı

İstanbul Beylikdüzü'nde medikal ürün satışı yapılan bir iş yerinde ticari anlaşmazlık yaşayan iki taraf arasında çıkan silahlı kavgada biri kadın 4 kişi yaralandı.

Haber Merkezi AA
Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir iş yerinde 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili çalışma başlattı.

Saldırıda kullanılan iki silaha el koyan ekipler, kavganın medikal ürün satışı yapan iş yerinin 2 çalışanı ile aralarında ticari anlaşmazlık bulunan 2 kişi arasında yaşandığını belirledi.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık personelince ilk müdahaleleri yapılan ve ambulanslarla bölgedeki farklı hastanelere sevk edilen şüphelilerin tedavilerinin sürdüğü, sağlık durumlarının normale dönmesinin ardından ifadelerinin alınacağı bildirildi.

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