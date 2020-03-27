Beylikdüzü'nde maske satışı yapılan iş yerinde silahlar konuştu: 4 yaralı

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir iş yerinde 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili çalışma başlattı.
Saldırıda kullanılan iki silaha el koyan ekipler, kavganın medikal ürün satışı yapan iş yerinin 2 çalışanı ile aralarında ticari anlaşmazlık bulunan 2 kişi arasında yaşandığını belirledi.
Olay yerine gelen sağlık personelince ilk müdahaleleri yapılan ve ambulanslarla bölgedeki farklı hastanelere sevk edilen şüphelilerin tedavilerinin sürdüğü, sağlık durumlarının normale dönmesinin ardından ifadelerinin alınacağı bildirildi.