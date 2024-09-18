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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü kapatıldı: Dev yüzer havuz Boğaz'dan geçti

Haydarpaşa Limanı'ndan kalkan PD-30 isimli yüzer havuzun yol açtığı 392 metrelik yedekli geçiş nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği çift yönlü olarak durduruldu.

11:38 - 18/09/2024 Çarşamba
Güncelleme: 16:40 - 18/09/2024 Çarşamba
DHA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Haydarpaşa Limanı'ndan kalkan PD-30 isimli yüzer havuzla birlikte toplam 392 metrelik yedekli geçiş nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.



Konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada
, "İstanbul Boğazı gemi trafiği, Haydarpaşa Limanı'ndan kalkış yapacak olan Gemi Kurtaran Römorkörü yedeğindeki PD-30 isimli yüzer havuzla toplam 392 metrelik yedek boyuna sahip yedekli geçiş dolayısıyla çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı"
denildi.






#İstanbul Boğazı
#gemi trafiği
#Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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