İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü kapatıldı: Dev yüzer havuz Boğaz'dan geçti

Foto: Arşiv
Haydarpaşa Limanı'ndan kalkan PD-30 isimli yüzer havuzla birlikte toplam 392 metrelik yedekli geçiş nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.
Konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada
, "İstanbul Boğazı gemi trafiği, Haydarpaşa Limanı'ndan kalkış yapacak olan Gemi Kurtaran Römorkörü yedeğindeki PD-30 isimli yüzer havuzla toplam 392 metrelik yedek boyuna sahip yedekli geçiş dolayısıyla çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı"
denildi.
#İstanbul Boğazı
#gemi trafiği
#Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
6 saat önce