İstanbul Emniyeti polislere iftira atan Ata Benli hakkında suç duyurusunda bulunacak

Avrasya Tüneli girişinde alkol kontrolü yapılan sosyal medya fenomeni Ata Benli, alkolmetreyi üflemeyi reddetti. Bunun üzerine Trafik Kanunu gereği Benli'nin ehliyetine el konuldu, hakkında para cezası uygulandı ve aracı otoparka çekildi. Benli ise sosyal medyada kamuoyunu yanıltan ve hakkında işlem yapan polislere iftira atan paylaşımlar yaptı. Trafik polislerinin kendisine 'Erdoğan mı, İmamoğlu mu' diye sorduğunu, alkometre cihazına üflemesine rağmen hakkında işlem uygulandığını iddia etti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Ata Benli'nin alkollü olduğunu beyan ettiğini ancak alkolmetreye üflemediğini duyurdu. Benli, iddialarının yalanlaması üzerine paylaştığı tweetleri silip emniyet camiasından özür diledi. Ata Benli bir milyondan fazla takipçisi olan onaylı twitter hesabını da kapattı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK

Tüm bu gelişmelerin ardından Yeni Şafak'ın emniyet kaynaklarından aldığı bilgiye göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ata Benli hakkında suç duyurusunda bulunacak.