Esenyurt'ta soba faciası: 4 çocuk hayatını kaybetti

Suriyeli ailenin yaşadığı dairede çıkan yangın, büyük bir faciayla sonuçlandı. Bodrum katta çıkan yangın, Suriyeli ailenin 4 çocuğunu hayattan koparttı. Olay, önceki gece sabaha karşı İstanbul Esenyurt’ta meydana geldi.

Elektrikli sobanın devrilmesi sonucu dairede yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü. Evdeki Fatma Şehabi (34) ve bir çocuğu son anda kurtuldu. 6 kişinin yaşadığı dairede anne, 2,5 yaşındaki çocuğunu alıp kendisini güçlükle dışarı atabildi.

Yangında can veren çocuklardan geriye ayakkabılarıkaldı.

EN BÜYÜĞÜ 10 YAŞINDA

Talihsiz kadın, diğer çocuklarını ise kurtaramadı. Yangın söndürüldükten sonra daireye giren ekipler ailenin diğer çocukları Selva (1), Şahin (3), Besme (9) ve Ahmed’in (10) hayatını kaybettiklerini belirledi. Ölen dört çocuğun cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan anne ve çocuğu ise dün sabah taburcu oldu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Elektrikli sobanın devrilmesi sonucu dairede yangın çıktı.

KORKULUKLARI KIRIP ALDIK

Dehşeti yaşayan ailenin komşusu Serkan Demir, “Yangın elektrikli sobadan çıkmış. Soba devrilmiş” dedi. Görgü tanıklarından Muhammed Kasım, gece yardım çığlıklarıyla uyandıklarını söyledi. Evin 2 odalı olduğunu ve tüm ailenin bir odada yattığını anlatan Kasım, “Çocuklardan biri uyurken sobayı devirmiş” diye konuştu. İtfaiye gelene kadar yangına müdahale eden Mahmut Üstün ile Adnan Hasan ise demir korkulukları kırıp bir çocuğu camdan aldıklarını kaydetti.

Madde bağımlısı baba cezaevinde

Facianın ardından büyük bir dram çıktı. İki yıl önce Üçevler Mahallesi 887. sokaktaki bodrum kata taşınan ailenin zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi. Fatma Şehabi, komşuları, yakınlarının yardımı ve kendi çabasıyla çocuklarına bakıyormuş. Suriyeli kadın, 700 lira olan kira parasını çıkartmak için en büyüğü 10 yaşında olan çocuklarını evde bırakıp fırın, tekstil atölyesi ve perdecide çalışıyormuş. Karısı ve çocuklarına şiddet uygulayan madde bağımlısı eşin ise cezaevinde olduğu öğrenildi.

GÜNDEM İstanbul Valiliğinden 4 çocuğun hayatını kaybettiği yangınla ilgili açıklama