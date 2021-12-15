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İSTANBUL

Esenyurt'ta soba faciası: 4 çocuk hayatını kaybetti

Esenyurt’ta bodrum katta çıkan yangın, Suriyeli ailenin 4 çocuğunu hayattan koparttı. Anne ve bir çocuk son anda kurtarılırken, en küçüğü 1 en büyüğü 10 yaşında olan diğer 4 çocuk ise can verdi. Eşi cezaevinde olan kadın, zor şartlar altında birkaç işte çalışıp çocuklarına bakıyormuş.

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Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
İstanbul haber... ​Esenyurtta soba faciası: 4 çocuk hayatını kaybetti
4 çocuğun can verdiği dairede polis inceleme yaptı.

Suriyeli ailenin yaşadığı dairede çıkan yangın, büyük bir faciayla sonuçlandı. Bodrum katta çıkan yangın, Suriyeli ailenin 4 çocuğunu hayattan koparttı. Olay, önceki gece sabaha karşı İstanbul Esenyurt’ta meydana geldi.

Elektrikli sobanın devrilmesi sonucu dairede yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü. Evdeki Fatma Şehabi (34) ve bir çocuğu son anda kurtuldu. 6 kişinin yaşadığı dairede anne, 2,5 yaşındaki çocuğunu alıp kendisini güçlükle dışarı atabildi.

Yangında can veren çocuklardan geriye ayakkabılarıkaldı.
Yangında can veren çocuklardan geriye ayakkabılarıkaldı.

EN BÜYÜĞÜ 10 YAŞINDA

Talihsiz kadın, diğer çocuklarını ise kurtaramadı. Yangın söndürüldükten sonra daireye giren ekipler ailenin diğer çocukları Selva (1), Şahin (3), Besme (9) ve Ahmed’in (10) hayatını kaybettiklerini belirledi. Ölen dört çocuğun cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan anne ve çocuğu ise dün sabah taburcu oldu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Elektrikli sobanın devrilmesi sonucu dairede yangın çıktı.
Elektrikli sobanın devrilmesi sonucu dairede yangın çıktı.

KORKULUKLARI KIRIP ALDIK

Dehşeti yaşayan ailenin komşusu Serkan Demir, “Yangın elektrikli sobadan çıkmış. Soba devrilmiş” dedi. Görgü tanıklarından Muhammed Kasım, gece yardım çığlıklarıyla uyandıklarını söyledi. Evin 2 odalı olduğunu ve tüm ailenin bir odada yattığını anlatan Kasım, “Çocuklardan biri uyurken sobayı devirmiş” diye konuştu. İtfaiye gelene kadar yangına müdahale eden Mahmut Üstün ile Adnan Hasan ise demir korkulukları kırıp bir çocuğu camdan aldıklarını kaydetti.

Madde bağımlısı baba cezaevinde

  • Facianın ardından büyük bir dram çıktı. İki yıl önce Üçevler Mahallesi 887. sokaktaki bodrum kata taşınan ailenin zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi. Fatma Şehabi, komşuları, yakınlarının yardımı ve kendi çabasıyla çocuklarına bakıyormuş. Suriyeli kadın, 700 lira olan kira parasını çıkartmak için en büyüğü 10 yaşında olan çocuklarını evde bırakıp fırın, tekstil atölyesi ve perdecide çalışıyormuş. Karısı ve çocuklarına şiddet uygulayan madde bağımlısı eşin ise cezaevinde olduğu öğrenildi.

İstanbul Valiliğinden 4 çocuğun hayatını kaybettiği yangınla ilgili açıklama
GÜNDEM
İstanbul Valiliğinden 4 çocuğun hayatını kaybettiği yangınla ilgili açıklama

Konya'da yangın faciası: Üç kardeş hayatını kaybetti
FOTOĞRAF 17
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Yangın, saat 23.10 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Hocacihan Mahallesi Saray Caddesi'nde iki katlı evin üst katında meydana geldi.
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Suriye uyruklu baba Cihat El İsmail (23) ve hamile eşi Kader El İsmail (21), alt katta misafirliğe gelen amcalarıyla oturdukları sırada, üst katta uyuyan çocukları ikiz Fatma ve Ayşe ile Nuran'ın odasında ilk belirlemelere göre elektrikli ısıtıcı nedeniyle yangın çıktı.
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Durumu fark eden komşuları olan akrabaları aileye ve itfaiye ekiplerine haber verdi.
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Bu sırada üst katta uyuyan çocuklarını kurtarmaya çalışan aile, hızla yayınlan yangında alevlerin odayı kaplaması nedeniyle içeriye giremedi.
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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık görevlisi sevk edildi.
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Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
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Bu sırada evin ahşap olan tavanı da çöktü.
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Müdahalenin ardından içeri giren itfaiye ekipleri, yanarak can veren 3 kardeşin cansız bedenini enkaz altından çıkarttı.
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3 kardeşin cesetleri otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
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Çocuklarının yaşamını yitirdiğini öğrenen ve fenalaşan hamile Kader El İsmail'e olay yerinde bekleyen sağlık görevlileri müdahale etti. Baba Cihat El İsmail'i de yakınları teselli etti.
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Anne ile baba, çalışmaları gözyaşları arasında izlerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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Konya'da yangın faciası: Üç kardeş hayatını kaybetti
Konya'da Suriyeli ailenin kaldığı iki katlı evin üst katında elektrikli ısıtıcı nedeniyle yangın çıktı. Bu sırada üst katta uyuyan çocuklarını kurtarmaya çalışan aile, hızla yayınlan yangında alevlerin odayı kaplaması nedeniyle içeriye giremedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, yanarak can veren üç kardeşin cansız bedenini de enkaz altından çıkarıldı.
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