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Gündem Hapisten yeni çıktı Yardımlaşma vakfında bıçakla ortalığı birbirine kattı
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İstanbul haberleri: Hapisten yeni çıkan şahıs bıçakla sosyal yardımlaşma vakfını bastı

Hapisten yeni çıktı: Yardımlaşma vakfında bıçakla ortalığı birbirine kattı

Esenyurt Kaymakamlığına bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na gelen Murat A., kendisine yardım verilmediğini söyleyerek ortalığı birbirine kattı. Çevredekileri tehdit edip intihar edeceğini söyleyen Murat A., uzun uğraşlar sonucu ikna edilerek emniyete götürüldü.

Haber Merkezi İHA
Murat A. (44), eline aldığı ekmek bıçağı ile yardımlaşma vakfına korku dolu anlar yaşattı.
Murat A. (44), eline aldığı ekmek bıçağı ile yardımlaşma vakfına korku dolu anlar yaşattı.

Olay, sabah saat 10.30 sıralarında İstanbul Esenyurt Kaymakamlığına bağlı Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında yaşandı. İddialara göre, Murat A. (44), eline aldığı ekmek bıçağı ile yardımlaşma vakfına gelerek, işlem yapan vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

Murat A. (44), eline aldığı ekmek bıçağı ile yardımlaşma vakfına korku dolu anlar yaşattı.

Uzun uğraşlar sonucu ikna edildi

Şahıs, vakıf çalışanlarını tehdit edip, yardım alamazsa intihar edeceği tehdidinde bulundu. İhbar üzerine olay yerine Esenyurt Polis Amirliği ekipleri sevk edildi.

Vakfa gelen müzakereci polis ekipleri, şahsı ikna etmek için çalışma başlattı. Hapisten yeni çıktığı öğrenilen Murat A., uzun uğraşlar sonucu ikna edilerek emniyete götürüldü.

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