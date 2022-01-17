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İSTANBUL

İstanbul Havalimanı'nda ilaç kaçakçılarına operasyonu: 15 milyon TL'lik 7 bin kutu ilaç ele geçirildi

İstanbul Havalimanı’nda ilaç kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. 2 kişinin gözaltına alındığı operasyonda ülkeye yasa dışı yollarla getirilmek istenen piyasa değeri yaklaşık 15 milyon TL’lik 7 bin kutu ilaç ele geçirildi.

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Haber Merkezi İHA
İstanbul Havalimanında ilaç kaçakçılarına operasyonu: 15 milyon TLlik 7 bin kutu ilaç ele geçirildi
İstanbul Havalimanı'nda ele geçirilen ilaçlar.

İstanbul Havalimanı’nda ilaç kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. 2 kişinin gözaltına alındığı operasyonda yasa dışı yollarla Libya ve Rusya’ya götürülmek istenen piyasa değeri yaklaşık 15 milyon TL’lik 7 bin kutu ilaç ele geçirildi.

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli 2 yolcuyu takibe aldı. Yapılan takip sonucu yurt dışına gitmek için havalimanına gelen İbrahim K. ve Rus uyruklu Arslanali K., gözaltına alınarak valizleri arandı.

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Valizlerde yapılan aramalarda aralarında kanser ilaçlarının da bulunduğu 15 milyon TL değerinde 7 bin kutu kaçak ilaç ele geçirildi. Gözaltına alınan iki kişinin ilaçları Libya ve Rusya’ya götürmek istediklerini öğrenildi.

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Gözaltına alınan şahıslardan İbrahim K.’nin 2015 yılında El-Kaide Terör örgütüne üye olmaktan sabıka kaydı olduğu, ancak aranmasının olmadığı öğrenildi.

Gözaltına alınan Rus uyruklu Arslanali K. ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdare Merkezi’ne teslim edildi.
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