Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul için sarı kodlu sağanak uyarısı: Valilik saat verdi!

İstanbul için sarı kodlu sağanak uyarısı: Valilik saat verdi!

10:0124/10/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
İstanbul Valiliğinden sarı kodlu sağanak uyarısı
İstanbul Valiliğinden sarı kodlu sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin batı ve kuzey kesimlerinde etkili olacak sağanak yağışlar için uyarıda bulundu. Cuma akşamından Cumartesi sabahına kadar sürecek yağışlar nedeniyle Marmara, Ege kıyıları ve Batı Karadeniz’de sel, su baskını ve fırtına riski bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve ilgili valiliklerden yapılan uyarılar, Türkiye'nin batı ve kuzey kesimlerinin 24 Ekim Cuma gününden başlayarak 25 Ekim Cumartesi sabahına kadar sürecek sert bir yağışlı sistemin etkisi altına gireceğini gösteriyor.

Marmara, Ege kıyıları ve Batı Karadeniz'de ani sel, su baskını, fırtına ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtildi. Vatandaşların can ve mal güvenliği için kritik saatlere dikkat etmesi gerekiyor.

Valiliğin NSosyal hesabından paylaşılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra İstanbul'un Avrupa Yakası'ndan başlayacak olan gök gürültülü sağanak yağışların, akşam ve gece saatlerinde başta boğaz çevresi olmak üzere ilimiz genelinde kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."





#İstanbul
#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
#sağanak
#sel
#su baskını
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kapalıçarşı ve serbest piyasada güncel altın alış-satış fiyatları belli oldu! 24 Ekim altın fiyatları yükseldi mi?