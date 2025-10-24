İstanbul için sarı kodlu sağanak uyarısı: Valilik saat verdi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin batı ve kuzey kesimlerinde etkili olacak sağanak yağışlar için uyarıda bulundu. Cuma akşamından Cumartesi sabahına kadar sürecek yağışlar nedeniyle Marmara, Ege kıyıları ve Batı Karadeniz’de sel, su baskını ve fırtına riski bulunuyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve ilgili valiliklerden yapılan uyarılar, Türkiye'nin batı ve kuzey kesimlerinin 24 Ekim Cuma gününden başlayarak 25 Ekim Cumartesi sabahına kadar sürecek sert bir yağışlı sistemin etkisi altına gireceğini gösteriyor.
Marmara, Ege kıyıları ve Batı Karadeniz'de ani sel, su baskını, fırtına ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtildi. Vatandaşların can ve mal güvenliği için kritik saatlere dikkat etmesi gerekiyor.
Valiliğin NSosyal hesabından paylaşılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: