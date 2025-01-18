İstanbul kongresi öne çekilecek

AK Parti’de 23 Şubat’ta yapılacak 8’inci Olağan Kongre hazırlıkları devam ediyor. AK Parti’nin 8 Şubat’ta gerçekleştirmeyi planladığı İstanbul İl Kongresi’nin öne çekilmesi planlanıyor. Büyük Kongre’nin yapılabilmesi için en son yapılan il kongresinin üzerinden 15 gün geçmesi gerekiyor. Parti tüzüğünde “Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı, seçilmiş ve tabii delegeler belli olacak şekilde, büyük kongre delege listesini ve gündemi yetkili kılınmış seçim kuruluna kongreden 15 gün önce vermek suretiyle tüzüğün 41. maddesinde belirtilen askı ve işlemleri, büyük kongre açısından aynen ikmal eder. Böylece yetkili seçim kurulunca onaylanarak kesinleşen liste, büyük kongrenin delege yoklama çizelgesini oluşturur” ifadesi yer alıyor.