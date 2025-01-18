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İstanbul kongresi öne çekilecek

İstanbul kongresi öne çekilecek

Resul Ekrem Şahan
Resul Ekrem Şahan
04:0018/01/2025, Cumartesi
G: 18/01/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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AK Parti’nin 8 Şubat’ta gerçekleştirmeyi planladığı İstanbul İl Kongresi’nin öne çekilmesi planlanıyor.

AK Parti’de 23 Şubat’ta yapılacak 8’inci Olağan Kongre hazırlıkları devam ediyor. AK Parti’nin 8 Şubat’ta gerçekleştirmeyi planladığı İstanbul İl Kongresi’nin öne çekilmesi planlanıyor. Büyük Kongre’nin yapılabilmesi için en son yapılan il kongresinin üzerinden 15 gün geçmesi gerekiyor. Parti tüzüğünde “Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı, seçilmiş ve tabii delegeler belli olacak şekilde, büyük kongre delege listesini ve gündemi yetkili kılınmış seçim kuruluna kongreden 15 gün önce vermek suretiyle tüzüğün 41. maddesinde belirtilen askı ve işlemleri, büyük kongre açısından aynen ikmal eder. Böylece yetkili seçim kurulunca onaylanarak kesinleşen liste, büyük kongrenin delege yoklama çizelgesini oluşturur” ifadesi yer alıyor.

7 ŞUBAT’TA OLACAK

AK Parti kurmayları bu yüzden İstanbul İl Kongresi’nin bir gün öne çekilerek 7 Şubat’a alınmasını tartışıyor. Partinin bazı hukukçuları 8 Şubat tarihinin de tüzüğe uygun olduğunu, bir sorun yaşanmayacağını savunurken, genel kanı ise “İşi riske atmamak” ve kongreyi 7 Şubat’a çekmek üzerine.




#AK Parti
#Siyaset
#Recep Tayyip Erdoğan

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