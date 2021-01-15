İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü için başvuru zamanı

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ), COVID 19 pandemisini bireysel ve kariyer gelişimi için fırsata dönüştürmeyi hedefleyen adaylar için lisansüstü eğitimde geniş bir program ağı sunuyor. Başvuruların https://aday.iku.edu.tr/tr/202... adresinden online yapılabildiği lisansüstü eğitim programları, alternatif burs olanaklarıyla da dikkati çekiyor.

Lisans derecesini yeni almış kişiler, bir süre önce mezun olmuş ve şu anda çalışan ancak eğitimlerine devam etmek ve mesleki gelişimlerini ilerletmek isteyenler ile uzun yıllardan beri lisansüstü eğitim almak isteyenler için alternatif programlar sunan İKÜ, bu alanda burs olanaklarıyla da öne çıkıyor.

İstanbul Barosu üyelerine Özel Hukuk/Kamu Hukuku lisansüstü programlarında %25 indirim sunan üniversitenin, İstanbul ilinde görev yapan 657 sayılı devlet memuru kadrolarına tabi ve özel okullardaki kadrolu öğretmenler için yüzde 50 indirim olanağı bulunuyor.

ALES ve lisans diploma notuna göre yüksek lisans ve doktorada yüzde 100’e varan başarı bursları bulunan Kültür Üniversitesi’nin lisansüstü eğitimde burs kriterleri şöyle: ALES puanı 85 ve üstü olup lisans diploma notu 3,50 ve üstü öğrenciler yüzde 100; ALES puanı 80 ve üstü olup lisans diploma notu 3,25 ve üstü adaylar yüzde 75; ALES puanı 75 ve üstü, lisans diploma notu 3,00 ve üstü olan adaylar ise yüzde 50 bursla yüksek lisans eğitimi alabiliyorlar.

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İKÜ’de burslu doktora yapmak içinse adayların yüzde 100 burs için ALES puanı 85 ve üstü, lisans diploma notu 3,00 ve üstü, yüksek lisans diploma notu 3,50 ve üstü; %75 burs için ALES puanı 80 ve üstü, lisans diploma notu 3,00 ve üstü, yüksek lisans diploma notu 3,25 ve üstü kriterlerini aynı anda karşılaması gerekiyor. Doktorada yüzde 50 burs için belirlenen kriterler ise şöyle: ALES puanı 75 ve üstü, lisans diploma notu 3,00 ve üstü, yüksek lisans diploma notu 3,00 ve üstü olmalı.

İKÜ’de pandemi döneminde lisansüstü eğitim hizmetini kurumsal uzaktan öğretim çözümü CATS üzerinden sunduklarını belirten İKÜ Lisansüstü Eğitim Müdürü Prof. Dr. Tunç Mısırlıoğlu, dijital ortamda yüksek lisans ve doktora eğitim süreçlerini şöyle özetledi: “Geçtiğimiz dokuz aylık süreçte öğrencilerimizin araştırma yapmayı, araştırma bulgularını ve fikirlerini nasıl organize edeceklerini öğrendikleri ve belirli konularla ilgili görüşlerini formüle edebildikleri, daha akademik cümleler kurdukları ve bunları yazılı hale getirebildikleri görüldü. Elbette bu süreç yavaş ve zor olabilir; ancak bir tür bedensel ve zihinsel egzersiz olarak öğrencilerin alışkanlıklarını değiştirebilir. Sonunda zihinsel gelişim, yaratıcılık, eleştirel-analitik düşünme, yenilikçilik, iletişim, duygusal zekâ ve problem çözme yetenekleri gibi becerileri gelişebilecektir. Bu beceriler, işverenlerin 21. yüzyılda mezunlardan giderek daha fazla talep ettiği bir unsurlardır.”

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Adaylar, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesindeki yüksek lisans ve doktora programlarına ilişkin ayrıntılı bilgi ve başvuruyu https://aday.iku.edu.tr/tr/202... adresinden 5 Şubat 2021 tarihine kadar gerçekleştirebilirler.