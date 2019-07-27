Gündem 30 ilde FETÖ operasyonu 64 polise gözaltı kararı
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İstanbul merkezli 30 ilde FETÖ operasyonu

30 ilde FETÖ operasyonu: 64 polise gözaltı kararı

İstanbul merkezli 30 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 44'ü aktif görevdeki polis 64 şüpheliden, 47'si yakalandı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, örgüt üyesi oldukları iddiasıyla 44'ü aktif görevdeki polis 64 şüpheli hakkına gözaltı kararı verildi.

30 İLDE 75 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 30 ilde 75 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

  • Devam eden operasyonda, şüphelilerden 47'sinin gözaltına alındığı, 17 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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