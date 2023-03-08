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İstanbul merkezli sekiz ilde FETÖ operasyonu: 25 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ/PDY mensuplarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda hala görevde olan muvazzaf askerlerin de aralarında bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alındı.

11:20 . 8/03/2023 Çarşamba
DHA
Aralarında askeri görevde olan şüpheliler de yakalandı.

Aralarında askeri görevde olan şüpheliler de yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde eylem ve faaliyet yürüttüklerine dair haklarında ifade bulunan, örgütün gizli haberleşme yöntemi olan ankesörlü telefonlarda aranan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar neticesinde örgütle bağlantısı tespit edilen 28 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul merkez olmak üzere 8 ilde eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda hala görevde bulunan 1 binbaşı, 2 astsubay, 1 uzman çavuş, 1 ihraç subay ve 18 kapatılan askeri okul öğrencisi olmak üzere toplamda 25 kişi gözaltına alındı. Diğer firari 3 şüphelinin de yakalanması için çalışmalar devam ediyor.



#FETÖ
#emniyet
#terör
2 saat önce
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İstanbul merkezli sekiz ilde FETÖ operasyonu: 25 şüpheli gözaltına alındı
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