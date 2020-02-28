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İSTANBUL

İstanbul Rus Konsolosluğu önünde protesto: Katil Rusya, katil Putin!

Rusya destekli Esed güçleri tarafından askerlerimize yönelik gerçekleştirilen hain saldırıda 29 askerimizin şehit olmasının ardından bir grup vatandaşımız İstanbul Rus Konsolosluğu önünde toplanarak saldırıyı protesto etti.Grup adına açıklama yapan Prof. Dr. Sezgin Çelik ''Türk’e düşmanlık etmenin bedelini ödemeyeceğinizi mi sanıyorsunuz? İşte buradayız. Türk Milleti’nin kahredici gazabını bekleyin.'' dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Vatandaşlarımız İstanbul Rus Konsolosluğu önünde askerimize yönelik yapılan saldırıyı protesto etti.
Vatandaşlarımız İstanbul Rus Konsolosluğu önünde askerimize yönelik yapılan saldırıyı protesto etti.

Rusya tarafından İdlib'de Mehmetçiğe yönelik yapılan hain saldırıda 29 askerimiz hayatını kaybetti. Saldırı sonrası vatandaşlar İstanbul Rus Konsolosluğu önüne akın etti.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan grup, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Mehmetçiğe uzanan eller kırılsın", "Katil Rusya, katil Putin", "Katil Putin hesap verecek", "Şehitlerin hesabı sorulacak", "Suriye Rusya'ya mezar olacak" sloganları attı.

İstanbul Rus Konsolosluğu önünde protesto düzenlendi.

Türk milletinin kahredici gazabını bekleyin

Bir grup vatandaşımız İstanbul Rus Konsolosluğu önünde saldırıyı protesto etti.

Grup adına açıklama yapan Prof. Dr. Sezgin Çelik, bütün dünyanın yapılan saldırının arkasında Rusya ve rejim güçlerinin olduğunu bildirirken sözlerine şöyle devam etti:

"Bu mübarek gecede yağan yağmur yüreğimizi ferahlatmaya yetmiyor, yetmeyecek. Mehmetçiğimize kasteden kahpe düşmanlar tepelenmedikçe gönlümüz ferahlamayacak. Türk’e düşmanlık etmenin bedelini ödemeyeceğinizi mi sanıyorsunuz? İşte buradayız. Sizin işlediğiniz insanlık suçlarının karşısında, mazlumların yanındayız. Ey zalim Rusya ve zalim Esad, tarih boyunca adaletin kılıcı olmuş Türk Milleti’nin kahredici gazabını bekleyin. Mübarek üç ayların hürmetine Allah ordumuzu muzaffer kılsın. Allah gazamızı mübarek eylesin."

Grup halen başkonsolosluk önünde

  • Öte yandan polis ekipleri başkonsolosluk çevresinde güvenlik önlemi aldı. Demir bariyerlerle çevrilen başkonsolosluk çevresinde çevik kuvvet polisleri de bekliyor. Ayrıca 1 tane TOMA'da konsolosluk önünde hazır bekletiliyor.

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