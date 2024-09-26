İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı İstanbul Airshow'da yerini aldı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, fuarın açılış töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, etkinlik alanında İSG standını ziyaret ederek burada Sabiha Gökçen Havalimanı Üst Yöneticisi (CEO) Alp Er Tunga Ersoy'dan 2. pistin açılmasının etkileri ve havalimanındaki çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Ersoy, Bakan Uraloğlu'na günün anısı olarak İSG'nin özel hediyesi "I SAW İstanbul" yaka iğnesini takdim etti.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, İstanbul Havalimanı'nda yılın ilk yarısında, iç hatta 57 bin 783, dış hatta 195 bin 332 olmak üzere toplam 253 bin 115 geliş-gidiş seferi yapıldı.

"54 ülkede 40 iç hat ve 125 dış hat olmak üzere toplamda 165 destinasyonu İstanbul ile bağlayan, Avrupa'nın önde gelen havalimanlarından biri olan İSG'yi dünya havacılığında üst sıralara taşımak için çalışıyoruz. Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2032'ye kadar işletmecisi olan Malezya Havalimanları, dünyanın en büyük havalimanı gruplarından biri ve havalimanı işletmeciliğinde 32 yıla uzanan ciddi birikimi bulunuyor. Dünyanın en yoğun 12. havalimanı olan Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı'nın da bulunduğu 40 havalimanını başarıyla yöneten bu tecrübenin ışığıyla İSG'nin hızlı büyümesini destekleyecek projeler oluşturuyoruz. İstanbul Airshow, bu yöndeki çalışmalarımızı yansıtmamız açısından önemli bir etkinlik."