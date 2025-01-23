İstanbul-Şam uçuşu ilk sırada yer aldı: Üç bin kişi canlı olarak izledi

THY'nin İstanbul-Şam seferi dünyada en çok takip edilen uçuş oldu. Anlık olarak 3 bin kişinin görüntülediği uçuş, 'en çok takip edilenler' listesinde ilk sırada yer aldı.
Türk Hava Yollarının (THY), Suriye'nin başkenti Şam'a 13 yıl sonra düzenlediği "TK 846" uçuş kodlu sefer, FlightRadar24 uygulamasında anlık olarak dünyada en çok takip edilen uçuş oldu.
2012'de durdurulmuştu
İç savaş nedeniyle 1 Nisan 2012'de seferlerini durduran THY, bugünkü İstanbul-Şam tarifeli uçuşuyla Suriye'ye yeniden uçmaya başladı. Sabah saatlerinde 349 yolcusuyla İstanbul Havalimanı'ndan kalkan "TK 846" sefer sayılı uçak, 'FlightRadar24' uygulamasında anlık olarak dünya genelinde en çok takip edilen uçuş oldu.
Uçağı, uygulama üzerinden 3 binden fazla kişinin takip ettiği görüldü.