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İstanbul-Şam uçuşu ilk sırada yer aldı: Üç bin kişi canlı olarak izledi

İstanbul-Şam uçuşu ilk sırada yer aldı: Üç bin kişi canlı olarak izledi

13:3423/01/2025, Perşembe
AA
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Uçuş, dünya genelinde takip edildi.
Uçuş, dünya genelinde takip edildi.

THY'nin İstanbul-Şam seferi dünyada en çok takip edilen uçuş oldu. Anlık olarak 3 bin kişinin görüntülediği uçuş, 'en çok takip edilenler' listesinde ilk sırada yer aldı.

Türk Hava Yollarının (THY), Suriye'nin başkenti Şam'a 13 yıl sonra düzenlediği "TK 846" uçuş kodlu sefer, FlightRadar24 uygulamasında anlık olarak dünyada en çok takip edilen uçuş oldu.

2012'de durdurulmuştu

İç savaş nedeniyle 1 Nisan 2012'de seferlerini durduran THY, bugünkü İstanbul-Şam tarifeli uçuşuyla Suriye'ye yeniden uçmaya başladı. Sabah saatlerinde 349 yolcusuyla İstanbul Havalimanı'ndan kalkan "TK 846" sefer sayılı uçak, 'FlightRadar24' uygulamasında anlık olarak dünya genelinde en çok takip edilen uçuş oldu.

Uçağı, uygulama üzerinden 3 binden fazla kişinin takip ettiği görüldü.


#Flightradar24
#suriye
#Şam
#Türk Hava Yolları
#uçuş

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