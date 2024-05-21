AKINCI 02.22'de tespit etti

İran Dışişleri Bakanlığı'nın, Türk Milli Savunma Bakanlığı’ndan gece görüşlü arama kurtarma helikopteri talebini iletmesinin ardından Türk İHA'larının da çalışmalara katılacağı bilgisi paylaşıldı.

23.18'de havalandı

İran'ın talebi üzerine Türkiye önce arama çalışmaları için bir gece görüş kabiliyetli Cougar tipi helikopter gönderdi. İranlı yetkililerin karşılıklı iyi niyete 23.18'de ise Batman'da bulunan 14. İnsansız Uçak Sistemleri Üssü'nden Bayraktar AKINCI havalandı.

Sınırı geçtikten 32 dakika sonra ulaştı

Gece saat 00.13'te Van bölgesinden sınırı geçen AKINCI, 30 bin feet ile görev bölgesine doğru hareket etti. Sınırı geçmesinin ardından yaklaşık 32 dakika sonra Türk İHA'sı hedef bölgeye ulaştı.

İLK ISI TESPİTİNİ YAPTI

İranlı arama kurtarma ekiplerinin kötü hava koşulları nedeniyle karadan yaptığı çalışmalara karşı havada olan tek araç olan AKINCI, yüksek irtifadan görüntü almaya başladı. Kötü hava koşulları nedeniyle saat 02.22'de yavaş yavaş 9 bin feete kadar alçaldı ve ilk ısı kaynağını tespit etti. Türkiye'nin, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve bazı yetkililerin geçirdiği helikopter kazasına ilişkin arama faaliyetlerinde görevlendirdiği Akıncı İHA, helikopterin enkazı olabileceği düşünülen ısı kaynağını tespit ederek koordinatlarını İran makamlarıyla paylaştı.

04.30'da intikal ettiler

Akıncı İHA, dağlık bölgede göreve başladıktan sonra, enkazının olabileceği düşünülen bir ısı kaynağı tespit etmesinin ardından 15 dakika sonra 02.37'de İranlı yetkililerle bilgi paylaşımında bulundu. Arama kurtarma ekipleri AKINCI'nın verdiği koordinatlara intikal etti. Yapılan çalışmalarda zorlu hava koşulları nedeniyle İranlı yetkililer yaklaşık 1 saat 53 dakika sonra saat 04.30 sularında bölgeye intikallerini gerçekleştirdi.

İranlı yetkililerden teşekkür

Saatler 05.53'ü gösterirken, ekiplerin enkazın bulunduğu noktaya ulaştıkları sırada İranlı yetkililer, Milli Savunma Bakanlığı'nı arayarak gerekli destekten ötürü teşekkür etti. Hava koşullarının düzelmesi ve diğer uçakların / dronların bölgeye girmesiyle birlikte AKINCI'nın geri çekilmesi talebi iletildi.

06.45'te Türkiye'ye döndü

06.45’de Türkiye sınırları içerisine giren Bayraktar AKINCI, Türkiye'nin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve üst düzey yetkililerin geçirdiği helikopter kazasına ilişkin arama faaliyetlerinde görevlendirdiği enkaz bölgesinin tespit çalışmasını başarıyla tamamladı. Türk İHA'sı, yaklaşık 7 saat 27 dakikalık görevini gökyüzüne Türk bayrağını çizerek sonlandırdı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, görevini tamamlayarak Türkiye'ye dönen AKINCI ile ilgili sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: "Anayurduna hoş geldin Bayraktar AKINCI. İran halkına tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."







