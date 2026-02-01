İstanbul trafiğine ara tatil de çözüm olmadı: İş çıkış saatlerinde yüzde 80'in üzerinde seyretti

İstanbul’un kronik sorunları arasında yer alan trafik yoğunluğu, son aylarda belirgin şekilde artış gösterdi. Yoğunluğun günün büyük bölümüne yayıldığı kentte, özellikle iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 80’lere ulaşıyor. Haftada birkaç kez yüzde 85’in üzerine çıkan yoğunluk, İstanbulluları çileden çıkardı. Ocak ayında ise trafik yoğunluğu iki kez yüzde 89 seviyesine kadar yükseldi.