İstanbul Üniversitesi AUZEF 2023 sonrası için temel hedeflerini belirledi: Öğrencilerimizin gelişimlerinde itici güç olacağız

Türkiye’nin en köklü üniversitelerinden biri olan İstanbul Üniversitesi’nin bünyesinde faaliyet gösteren Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) her yıl ortaya koyup gerçekleştirdiği hedeflerine 2023 sonrasında da yenilerini eklemek üzere emin adımlarla ilerliyor.

Bu doğrultuda AUZEF, 2023 sonrası için temel hedeflerini de belirledi. Üç başlık altında toplanan hedeflere ilişkin detaylı bilgiyi ise AUZEF’in Dekanı Prof. Dr. Levent Şahin aktardı.

2023 yılında belirledikleri “AUZEF’te Kendini Gerçekleştir” anlayışının kurum çalışanları ile öğrencilere karşı bakış açılarının çerçevesini oluşturduğunu ifade eden Şahin, “Önceliğimiz gelişimi ve değişimi merkeze alarak yeniliklerin takipçisi olmak.” dedi.

Öğrencilerin gelişimlerinde itici güç olabilmek ve yaşam öykülerinde bir yer edinmenin ilk günden beri ana hedefleri olduğunu da aktaran Şahin, “Bu hedef ilerleyen yıllarda da merkezimizde olmaya devam edecek.” dedi.

İstanbul Üniversitesi AUZEF Dekanı Prof. Dr. Levent Şahin

Dekan Şahin, AUZEF’in hedeflerine ve öne çıkan özelliklerine ilişkin yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

AUZEF’in ilerleyen dönemlerdeki hedefleri nelerdir?

2023 sonrası için temel hedeflerimizi üç başlık altında toplayabiliriz:

• Öğrencilerimiz için geliştirdiğimiz projeler,

• Çalışanlarımız için belirlediğimiz hedefler ve

• Toplumsal projeler

2023 yılında belirlediğimiz “AUZEF’te Kendini Gerçekleştir” anlayışı gerek çalışanlarımıza gerek öğrencilerimize karşı bakış açımızın çerçevesini oluşturuyor. Bu anlayışta önceliğimiz gelişimi ve değişimi merkeze alarak yeniliklerin takipçisi olmaktır. AUZEF bünyesinde kurduğumuz “AUZEF Akademi”, personelin kişisel ve kariyer gelişimlerine odaklanan eğitimlerin gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Çalışanlarımız kendini gerçekleştirme yolunda hızla ilerlerken, uzmanlık alanlarında da AUZEF’e çok ciddi katkılar sağlıyorlar.

Diğer bir sac ayağımız, sosyal sorumluluk yönümüzü kuvvetlendirip, toplumsal alana daha çok temas etmemizi sağlayacak projelerdir. İlgili projeler kapsamında, kişilerin bilgi ve yetenekleri geliştirecek, hayat boyu öğrenme ilkesiyle toplumun her kesimini ilgilendiren eğitim projeleri düzenlemek, bu alandaki performans göstergemizdir.





Öğrencilerimizin gelişimlerinde itici güç olabilmek ve yaşam öykülerinde bir yer edinmek, ilk günden beri ana hedefimizdir. Bu hedef ilerleyen yıllarda da merkezimizde olmaya devam edecek. AUZEF Yönetimi’nin öğrencileriyle ilişkisini; destekleyici, ihtiyaçlarına ve problemlerine çözüm bulma odaklı olarak tanımlamak mümkündür. Yeni dönem içerisinde ulaşılabilirliğimizi ve öğrenci çeşitliliğimizi arttırmak adına çalışmalar gerçekleştireceğiz. Bu amaç doğrultusunda hem kamu kurumları hem de sivil toplum kuruluşlarıyla gerçekleştirilecek iş birlikleri oldukça değerli. Küresel ve bölgesel ihtiyaçlar doğrultusunda açmayı planladığımız yeni programlarla büyüyerek ve daha çok öğrenci adayını AUZEF bünyesine kazandırarak gelişimimizin devamlılığını sağlamak hedeflerimiz arasındadır. Sayısı giderek artan öğrenci ve mezunlarımızla ortaya çıkardığımız etki değer, bizlere hem bireysel hem de kurumsal sorumluluklar yüklüyor. Bu sorumluluklarımızın farkındalığıyla, her geçen gün hedeflerimize yenilerini ekleyerek büyümeye devam ediyoruz.

İstanbul Üniversitesi AUZEF Dekanı Prof. Dr. Levent Şahin





AUZEF’in öne çıkan noktaları nelerdir?

AUZEF’in en önemli özelliği bağımsız bir fakülte olmasıdır. Zaman ve mekân sınırının ortadan kalkması demek öğrencilerin daha özgür hareket etmeleri, bilgilere daha kolay ulaşım sağlayabilmeleri anlamına gelir. Açık öğretim ve uzaktan öğretim programlarıyla ikili bir yapı sergileyen AUZEF, öğrencilerin iş hayatına daha kolay entegre olmalarını sağlayacak, entelektüel birikimlerini arttıracak ders materyallerine sahiptir. Geliştirilmiş bir öğrenme deneyimi sunmak ve bunu farklı öğrenme türleriyle birleştirip zenginleştirilmiş ders materyalleriyle ortaya koymak bizim en önemli özelliğimizdir. İstanbul Üniversitesi’nin üst düzey nitelik ve yetkinliklerine sahip akademik kadrosu, AUZEF öğrencilerinin gelişimine büyük katkı sağlar. AUZEF’in güçlü yönleri öğrenci merkezli olması, fırsat eşitliği sunması, bilgiye hızlı ve kolay bir şekilde ulaşım imkânı sağlayarak dinamik bir öğrenme süreci yaşatmasıdır.





İstanbul Üniversitesi AUZEF Dekanı Prof. Dr. Levent Şahin

AUZEF’i nasıl özetlersiniz?

AUZEF; dijital dönüşüm çağında, farklı hedef ve kariyer planlarına ulaşmak isteyen kişilere yeni iş alanları sunan; zenginleştirilmiş öğrenme kaynaklarıyla, gelişim ve performans odaklı üst yönetimi ve çözüm ve iyileştirme odaklı çalışanlarıyla eğitim-öğretim serüvenini kolaylaştıran bağımsız bir Fakültedir.

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar





Sayılarla AUZEF

• Kuruluş Tarihi: 28 Nisan 2010

• Toplam Öğrenci Sayısı: 600.000

• Toplam Mezun Sayısı: 168.000

• Toplam Program Sayısı: 47

• Açık Öğretim Program Sayısı: 35

• Uzaktan Öğretim Program Sayısı :12

• Toplam Ders Sayısı: 2.108