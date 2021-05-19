İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde elektrik kontağından yine yangın çıktı

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ve elektrik ekibinin müdahalesiyle yangın büyümeden kısa sürede söndürüldü.

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’nin trafosunda çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri ve elektrik ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın saat 05.00 sıralarında Fatih, Çapa'daki İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri binasının bodrum katında bulunan elektrik trafosunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

GÜNDEM İstanbul Tıp Fakültesindeki bir binada yangın paniği

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Dün öğle saatlerinde de aynı binanın 9. Katında elektrik kablolarında yangın çıkmış ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüştü.