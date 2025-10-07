İstanbul Üniversitesi'nde 'Cuma tatili' iddiası 28 Şubatçıları panikletti: Nur Serter'den 'laiklik' yaygarası

"Cuma gününe yüklenen dinsel anlamın, laik hukuk devletinde sessizce uygulamaya sokularak gizlice tatil ilan edilmesi, bundan sonra hangi adımların atılacağı konusunda kuşku yaratmaktadır. Olanları görmezden gelmenin ağır faturası ile yüzleştiğimiz, suskunluğun yarattığı kayıplarımızla baş edemediğimiz günlerden geçiyoruz. Türkiye’de laikliğin ve Cumhuriyet kazanımlarının siyaseten sahipsiz bırakılmasının ağırlığı altında eziliyoruz. Bu suskunluk devam ettiğinde bir gün elimizde, avucumuzda kaybedecek hiçbir şeyin kalmayacağını görmemiz gereken bir süreçte yol alıyoruz."