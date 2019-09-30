İstanbul Valiliği depremde ağır hasar gören okullardaki öğrencilerin hangi okullarda eğitime devam edeceklerini açıkladı

İstanbul'da hasarlı 29 okuldaki öğrencilerin eğitim göreceği geçici okulların listesi yayınladı.
29 OKULDA EĞİTİME ARA VERİLMİŞTİ
İstanbul'da 5.8'lik deprem sonrası hasar gören 29 okulda eğitime bugün ara verilmişti. İstanbul Valiliği, bu okullarda öğrenim gören öğrencilerin geçici olarak devam edecekleri okulların listesini açıkladı.
- İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada ''Ön Hasar Tespit çalışmalarında az ve ağır hasarlı olduğu tespit edilen 29 okulda eğitim gören öğrencilerimizin geçici olarak eğitimlerine devam edecekleri okullar belirlenmiş ve velilerimize bildirilmiştir.
- İyi dersler diliyorum.'' dedi.
İşte o okulların listesi: