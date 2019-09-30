Gündem İstanbul Valiliği depremde ağır hasar gören okullardaki öğrencilerin hangi okullarda eğitime devam edeceklerini açıkladı
EĞİTİM İSTANBUL

İstanbul Valiliği depremde ağır hasar gören okullardaki öğrencilerin hangi okullarda eğitime devam edeceklerini açıkladı

İstanbul Valiliği, depremde ağır hasar gören okullardaki öğrencilerin, eğitim öğretimlerine hangi okul/kurum binalarında devam edeceklerini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak DHA AA
İstanbul'da depremde ağır hasar gören Yenibosna Ortaokulu.
İstanbul'da depremde ağır hasar gören Yenibosna Ortaokulu.

İstanbul'da hasarlı 29 okuldaki öğrencilerin eğitim göreceği geçici okulların listesi yayınladı.

29 OKULDA EĞİTİME ARA VERİLMİŞTİ

İstanbul'da 5.8'lik deprem sonrası hasar gören 29 okulda eğitime bugün ara verilmişti. İstanbul Valiliği, bu okullarda öğrenim gören öğrencilerin geçici olarak devam edecekleri okulların listesini açıkladı.

  • İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada ''Ön Hasar Tespit çalışmalarında az ve ağır hasarlı olduğu tespit edilen 29 okulda eğitim gören öğrencilerimizin geçici olarak eğitimlerine devam edecekleri okullar belirlenmiş ve velilerimize bildirilmiştir.
  • İyi dersler diliyorum.'' dedi.

İşte o okulların listesi:

İstanbul'da hasarlı 29 okuldaki öğrencilerin geçici eğitim göreceği okulların listesi.

İstanbul'da hasarlı 29 okuldaki öğrencilerin geçici eğitim göreceği okulların listesi.

İstanbul'da hasarlı 29 okuldaki öğrencilerin geçici eğitim göreceği okulların listesi.

İstanbul'da hasarlı 29 okuldaki öğrencilerin geçici eğitim göreceği okulların listesi.

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