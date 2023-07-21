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Kâbus bitiyor

Çocuk, kadın ve yaşlılar başta olmak üzere insanların kâbusu haline gelen başıboş sokak köpekleri sorununa İstanbul Valisi Davut Gül neşteri vurdu. 39 ilçe kaymakamlığına talimat gönderen Gül, sokak köpeklerinin toplatılmasını istedi. Zabıtalar, birçok ilçede sabah saatlerinden itibaren sokak köpeklerini toplamaya başladı.

04:00 . 21/07/2023 الجمعة
Yeni Şafak
İstanbul Valiliği’nden örnek talimat

İstanbul Valiliği’nden örnek talimat

Başıboş köpekler Türkiye’nin bir türlü çözüm bulunamayan sorunlarından biri. Sokakta bulunan köpekler hem halk sağlığı hem de can güvenliği açısında ciddi risk oluşturuyor. Çocuklar sokakta oynamaya, vatandaşlar rahatça yürüyemeye korkar oldu. Gün geçmiyor ki sokak köpeklerinin saldırısı sonucu yaralanmalar, hatta can kayıpları yaşanmasın. Ancak can kayıplarına rağmen bazı çevreler başıboş sokak köpeklerinin yaşam hakkını savunmaya devam ediyor. Belediyeler de konuyla ilgili üzerine düşeni yapmıyor. Sokak hayvanlarının durumu hala tartışma konusuyken İstanbul Valiliği dikkat çeken bir adım atarak belediyelere, “başıboş köpekleri toplayın” talimatı verdi.


BU KARAR ÖRNEK OLSUN

Türkiye’de sayıları 10 milyonu aşan başıboş sokak köpekleri ile ilgili harekete geçmeyen belediyelere örnek olacak hareket İstanbul Valiliği’nden geldi. İstanbul Valisi Davut Gül, yaşanan üzücü olaylara ve çağrılara kayıtsız kalmadı. Halkın can güvenliği için 39 ilçe kaymakamlığına dikkat çeken bir talimat gönderdi.


REHABİLİTASYON SORUMLULUĞU BELEDİYELERİN

Vali Gül, bir türlü çözüm bulunamayan sorunla ilgili gönderdiği yazıda başıboş köpeklerin toplatılması talimatını verdi. Belediyelerin de uyarıldığı yazılı bildiride, sokak hayvanlarına yönelik rehabilitasyon işlemlerinin yerel yönetimlerin yetki ve sorumlulukları arasında olduğu hatırlatıldı.


Bakımevleri aktif olmalı

İstanbul Valisi Gül, köpek bakımevi olmayan belediyelerin çalışma yapmasını, bakımevi olan belediyelerin ise fiziksel şartları iyileştirmesini istedi. Hayvanları Koruma Kanunu ve Hayvanların Korunmasına Daire Uygulama Yönetmeliği’ne dikkat çeken Vali Gül’ün talimatında, “Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların bakımevlerine götürülmesi zorunludur. Müşahede yerlerinde yerlerinde kısırlaştırılan, aşılanan ve rehabilite edilen hayvanların kaydedildikten sonra öncelikle alındıkları ortama bırakılmaları esastır” ifadelerine yer verildi.


#başıboş köpek
#İstanbul
#Davut Gül
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