Başıboş köpekler Türkiye’nin bir türlü çözüm bulunamayan sorunlarından biri. Sokakta bulunan köpekler hem halk sağlığı hem de can güvenliği açısında ciddi risk oluşturuyor. Çocuklar sokakta oynamaya, vatandaşlar rahatça yürüyemeye korkar oldu. Gün geçmiyor ki sokak köpeklerinin saldırısı sonucu yaralanmalar, hatta can kayıpları yaşanmasın. Ancak can kayıplarına rağmen bazı çevreler başıboş sokak köpeklerinin yaşam hakkını savunmaya devam ediyor. Belediyeler de konuyla ilgili üzerine düşeni yapmıyor. Sokak hayvanlarının durumu hala tartışma konusuyken İstanbul Valiliği dikkat çeken bir adım atarak belediyelere, “başıboş köpekleri toplayın” talimatı verdi.