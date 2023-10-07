İstanbul ve Ankara'da FETÖ'ye eş zamanlı operasyon: Dokuz gözaltı

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İstanbul ve Ankara'da FETÖ'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda dokuz şüpheli yakalandı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce FETÖ/PDY Silahlı Terör örgütüne yönelik eş zamanlı iki ayrı operasyon düzenlendi. BYLOCK yazışma içeriklerinde adları geçen dokuz şüpheli şahıs yakalandı
İstanbul ve Ankara’da gerçekleşen operasyonlar kapsamında yakalanan FETÖ’cüler arasında ihraç edilmiş olan 1.sınıf emniyet müdürü H. K., bir avukat ve aktif görev yapan 5 polis bulunuyor.
Operasyonları düzenleyen polislerimizi tebrik ediyorum