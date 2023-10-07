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İstanbul ve Ankara'da FETÖ'ye eş zamanlı operasyon: Dokuz gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul ve Ankara'da FETÖ'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda dokuz şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yakalanan FETÖ’cüler arasında ihraç edilmiş olan birinci sınıf emniyet müdürü H. K., bir avukat ve aktif görev yapan beş polis bulunuyor.

Kenan Biter
08:35 . 7/10/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Foto/arşiv

Foto/arşiv

İstanbul ve Ankara'da FETÖ'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda dokuz şüpheli yakalandı.


İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabı üzerinden operasyona ilişkin yaptığı açıklama şöyle;

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce FETÖ/PDY Silahlı Terör örgütüne yönelik eş zamanlı iki ayrı operasyon düzenlendi. BYLOCK yazışma içeriklerinde adları geçen dokuz şüpheli şahıs yakalandı


İstanbul ve Ankara’da gerçekleşen operasyonlar kapsamında yakalanan FETÖ’cüler arasında ihraç edilmiş olan 1.sınıf emniyet müdürü H. K., bir avukat ve aktif görev yapan 5 polis bulunuyor.


Operasyonları düzenleyen polislerimizi tebrik ediyorum




#FETÖ
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#Ali Yerlikaya
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