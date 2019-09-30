Zeytinburnu'nda taksiciye gaspçı dehşeti: Müşteri gibi bindi taksiciyi boğazından bıçakladı

Ekonomi

Ruslar 1 milyon 78 bin kişi ile yine zirvede: Türkiye 8 ayda 31 milyonu aşkın yabancı ziyaretçi ağırladı

Türkiye, yılın 8 aylık döneminde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,72 artışla 31 milyon bin 394 yabancı ziyaretçi ağırladı. Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında, geçen ağustos ayında yüzde 18,50 artış ve 1 milyon 78 bin 904 kişi ile Rusya Federasyonu birinci, Almanya ikinci, İngiltere ise üçüncü sırada yer aldı.