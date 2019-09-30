Gündem Zeytinburnunda taksiciye gaspçı dehşeti Müşteri gibi bindi taksiciyi boğazından bıçakladı
3. SAYFA

İstanbul Zeytinburnu'nda taksiciye gaspçı dehşeti: Müşteri gibi bindi​ taksiciyi boğazından bıçakladı

Zeytinburnu'nda taksiciye gaspçı dehşeti: Müşteri gibi bindi taksiciyi boğazından bıçakladı

İstanbul Zeytinburnu'nda gasp edilmek istenen taksici boğazından bıçaklandı. Taksiciyi bıçaklayarak, gasp girişiminde bulunan şüpheli vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Haber Merkezi DHA
Bıçaklanan taksici, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Bıçaklanan taksici, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İstanbul'daki olay, dün akşam saatlerinde Yeşiltepe Mahallesinde meydana geldi. Taksi şoförü Musa Anık saat 20.00 sıralarında Florya'dan bir müşteri aldı. Afganistan uyruklu olduğu öğrenilen yolcu Zeytinburnu'na gitmek isteğini söyledi. Yeşilkent Mahallesi'nde bir sokakta ineceğini söyleyen adam ineceği yere geldiğinde cebindeki bıçağı çıkardı.

Olay yerine gelen polis ekiplerii incelemelerde bulundu.

Gasp ettiler, dayak attılar, kilitlediler
GÜNDEM
Gasp ettiler, dayak attılar, kilitlediler

Boğazından bıçakladı

Taksi şoförü Anık'ın boğazına bıçağı dayayan yolcu paraları istedi. Anık, kendini korumak isterken, bu sırada şüpheli, taksi şoförünü boğazından bıçakladı.

Boğazından ve elinden aldığı bıçak darbesiyle yaralanan şoför hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaçmaya çalışan Afganistan uyruklu şüpheliyi çevredeki vatandaşlar yakalandı. Linç edilmek istenen gaspçı olay yerine gelen polis ekipleri tarafından vatandaşların elinden alındı.

Lüks cipinde akrabaları tarafından gasp edildi
GÜNDEM
Lüks cipinde akrabaları tarafından gasp edildi

Sağlık durumu iyi

Boğazından ve elinden aldığı bıçak darbesiyle yaralanan şoför hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

3 yıllık yeni yol haritası

3 yıllık yeni yol haritası

2020-2022 dönemine ilişkin 'Yeni Ekonomi Programı' belli oldu.
Krallık yarışında şüpheli ölüm

Krallık yarışında şüpheli ölüm

Kral Selman'a en yakın isim öldürüldü: Gözler Prens Selman'da.
5 kilometre 550 basamak

5 kilometre
550 basamak

Servisi kaçıran öğrenciler, bu yoldan gitmek zorunda kalıyor.
Metrobüs<br> durağında insan seli

Metrobüs
durağında insan seli

​Ucu bucağı görünmeyen kuyruklar zor anlar yaşattı.
Abonelik ücretinde<br>emsal karar çıktı

Abonelik ücretinde
emsal karar çıktı

​2003 mart ayı öncesinde ödenen ücretleri kapsıyor.
İstanbul'da yoklar

İstanbul'da yoklar

PSG'nin Galatasaray maçı kadrosu belli oldu.
CHP'nin konferansında bir skandal daha

CHP'nin konferansında bir skandal daha

'​Terörle mücadele' başlığında PYD kapsam dışı bırakıldı.
21. yüzyılın en tartışmalı olayı

21. yüzyılın en tartışmalı olayı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Washington Post'a Kaşıkçı makalesi.
Yeğeninin evinde<br> 2 terörist yakalandı

Yeğeninin evinde
2 terörist yakalandı

Ahmet Türk'ün yeğenin evinden cephanelik çıktı.
Dış ticaret<br>rakamları açıklandı

Dış ticaret
rakamları açıklandı

İhracat yüzde 1,6 oranında artış gösterdi.
Saldırıdan önce ev kiralamışlar

Saldırıdan önce ev kiralamışlar

Adana'daki saldırıyı düzenleyen teröristlerin kimlikleri belli oldu.
'Sergen'i getirmeyin!'

'Sergen'i getirmeyin!'

Ağır yenilginin ardından Beşiktaş'a çarpıcı uyarı.
İki marka<br>daha katıldı

İki marka
daha katıldı

​Otomotivdeki faiz indiriminin kapsamı genişliyor.
Konut kredisi bulunanlara müjde

Konut kredisi bulunanlara müjde

​3 kamu bankası kredilerde 0.99'dan yapılandırma imkanı getirdi.
Kızının gözü<br> önünde öldürüldü

Kızının gözü
önünde öldürüldü

Kızını lunaparka götüren baba başından vuruldu.
Yüzde 300 artış var

Yüzde 300 artış var

​Kredilerdeki indirim vatandaşı harekete geçirdi.
Eğitime<br> 1 ay ara verildi

Eğitime
1 ay ara verildi

Bitişikteki okulda ikili sistemle eğitim verilecek.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.