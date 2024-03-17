İstanbul'a dev teknoloji merkezi

Türkiye'nin teknoloji ve girişimcilik alanındaki en iddialı projesi olan Terminal İstanbul Projesi hayata geçiriliyor. Dünyanın en büyük girişimcilik merkezi olacak Terminal İstanbul, kenti teknoloji dünyasının kalbi haline getirecek. Milyonlarca yolcuya hizmet verdikten sonra görevi, İstanbul Havalimanı'n devreden Atatürk Havalimanı’nın dış hatlar terminali artık binlerce girişimci ve yatırımcıya ev sahipliği yapacak. Ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesi hedefleri kapsamında, bu dev tesis bilişim ekosistemine önemli katkı verecek. Terminal İstanbul bünyesinde; 138 bin 600 metrekare alanda 2 bin teknoloji firması girişimcisine hizmet edecek ve her yıl onlarca etkinlik düzenleyecek kapasiteye sahip Türkiye’nin en büyük teknoparkı kurulacak.





YAZILIM OKULU VE ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ

Terminal İstanbul içerisinde özellikle gençlerin gelişimine katkı sağlayacak Deneyap Teknoloji Atölyeleri, Bilim Merkezleri, Yazılım Okulları ve Çocuk Üniversitesi yer alacak. Şehrin ekonomik, sosyal ve kültürel hayatına yeni bir soluk getirecek olan Terminal İstanbul’da 2 bin 700 metrekare alana sahip Deneyap Teknoloji Atölyelerinde ortaokul ve lise düzeyindeki özel yetenekli öğrenciler yaparak öğrenme ve takım çalışması esaslı eğitimlere dahil edilecek. 31 bin metrekarelik alanda yılda 1 milyondan fazla ziyaretçiye ev sahipliği yapması planlanıyor. Terminal İstanbul Projesi ile Türkiye’ye ve İstanbul’a önemli yatırımların çekilmesi, yeni iş fırsatlarının oluşturulması hedefleniyor. Fiziki şartları, merkezi konumu, hava ulaşımı dahil her türlü ulaşım rahatlığı bulunan Terminal İstanbul’un; Türkiye’nin en büyük Millet Bahçesinin hemen yanında olması gibi eşsiz avantajlarıyla tüm İstanbul’a hizmet vermesi bekleniyor.





YATIRIM FONLARININ BULUŞMA NOKTASI

Atatürk Havalimanı’nda dün düzenlenen törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “400 bin metrekarelik Atatürk Havalimanı Terminalini dünyanın en büyük teknoloji ve girişimcilik merkezi haline getiriyoruz Terminal İstanbul Türkiye’nin teknoloji geliştirme iddiasının bir üst lige taşındığı bir merkez olacak. Yeni girişimlerin yetişeceği bir girişimci fabrikası inşa ediyoruz” şeklinde konuştu. “Burası küresel teknoloji şirketleri ve yatırım fonları ile girişimlerin buluşma noktası olacak” diyen Kacır, şöyle devam etti: “Burayı ziyaret etmeyen yatırımcı kalmayacak. Teknofest takımları burada kuracağımız atölyelerden, geliştirme altyapılarından ve terminal içinde ve apronda bulunan test alanlarından yıl boyunca yararlanabilecek.”





Girişimci ekosisteminde dünyayla yarışır olduk

Açılışın ardından soruları cevaplandıran Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, tüm dünyada insan hayatına giren en büyük değişim rüzgarının yüksek teknoloji üzerinden geldiğini belirtti. Bu yüksek teknolojiyi geliştirenlerin ise tüm dünyada ufak girişimler olarak adlandırılan startuplar olduğunu vurgulayan Bayraktar, "Dünyaya damgasını vurmuş son 30 senede hayatımıza girmiş ne varsa hepsi böyle bizim TEKNOFEST'te yarışan takımlarımız gibi bir araya gelmiş gençlerin kurduğu girişimlerden çıkıyor. Ülkemiz elbette girişim ekosistemi açısından dünyayla yarışır bir şekilde bir noktaya evrildi. Dünyaya damgasını vuracak, özellikle savunma sanayinde büyük işlere imza atacak girişimler çıkardı" dedi.





KÜRESEL BIR INOVASYON MERKEZINE DÖNÜŞECEK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise Terminal İstanbul projesinin İstanbul’u bilişim ve yüksek teknoloji dünyasının önemli bir merkezi haline getireceğini belirtti. İstanbul'un dünya çapında bir inovasyon merkezine dönüşeceğinin altını çizen Uraloğlu, “Terminal İstanbul projesiyle, uzun yıllar Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı olarak hizmet veren Atatürk Havalimanı; milyonlarca yolcunun bağlantı noktasıyken artık binlerce girişime ev sahipliği yapan bir çekim merkezi olacak. Atatürk Havalimanı artık; ülkemizin en büyük teknoparkı olarak dijital dönüşüm ve teknoloji gelişiminde ülkemizin amiral gemisi olacak” dedi.



