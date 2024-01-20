İstanbul’a nöbetçi kreş

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, “İstanbul’umuzda büyükşehir ve ilçe belediyelerimizde kadın istihdamını artırmaktan yüzde 25 kadın ve genç istihdam şartına, 39 ilçemizde yeni paylaşımlı ofislerden iş yeri açmak isteyen ev hanımlarımıza, kadınlarımıza vereceğimiz maddi desteklere kadar onlarca proje hazırladık” dedi. İstanbullulara reklam değil hizmet üreteceklerinin altını çizen Kurum, kentin her ilçesinde deprem dönüşüm seferberliğini başlatacaklarını vurguladı.
BAŞIBOŞ KÖPEK SORUNU ÇÖZÜLECEK
Kurum, kreş ve başıboş sokak köpekleriyle ilgili vaatlerde de bulundu: “Her mahallemize eve yürüyüş mesafesinde yeni kreşler yapacağız. 7/24, hafta sonu ve hatta geceleri nöbetçi kreşlerimiz açık olacak. İstanbul’umuzda maalesef başıboş gezen yüz binlerce sokak köpeği var. Annelerimiz endişe içinde, çocuklarımız tehdit altında. Sorunun farkındayız. Göreve gelir gelmez mevcut yönetim tarafından çözümsüz bırakılan bu sorunu çözeceğiz. 39 ilçemize hizmet verecek tesisler kuracağız. Her iki yakada kuracağımız büyük hayvan yaşam alanlarında hayvanlarımıza bakacağız.”
Ülkü Ocakları’nı ziyaret etti
Fatih’te esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Kurum, cuma namazını Ayasofya’da kıldı. Ardından Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanlığı’nı ziyaret eden Kurum, İl Başkanı Alparslan Doğan tarafından karşılandı. AK Parti ve MHP teşkilatlarıyla sokaklarda olacaklarını vurgulayan Kurum, “Bu şehri ihmal edenlerin insanımızı çaresiz bırakanların, İstanbul’u bile isteye durduranların dönemini 31 Mart akşamı hep birlikte bitireceğiz” diye konuştu.