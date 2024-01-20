İstanbul’a nöbetçi kreş

Cumhur İttifakı İstanbul adayı Murat Kurum, Beyoğlu'nda İstanbul Sanayi Odası’nı ziyaret etti. Ziyaret sonrası önemli açıklamalarda bulunan Kurum, "Önümüzdeki cumartesi günü saat 14.00'te İstanbul'umuzun ilçe belediye başkan adaylarını Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle İstanbul halkına Haliç Kongre Merkezi'nde tanıtmış olacağız" dedi. "Güçlenen bir İstanbul'un inşası için mücadele edeceğiz. Bunu lafla sözle değil icraatle yapacağız" ifadelerini kullanan Kurum, "Meslek edindirme kurslarımızı, mahalle mahalle açacağız ve lise ve üniversitede okuyan arkadaşlarımızla, yine üniversitelerimizle de yakın işbirliği içerisinde ara eleman, ki bugün ülkemizin en önemli sorunlarından bir tanesi. Ara eleman ve teknik eleman istihdamını güçlendireceğiz" şeklinde konuştu. Kurum, "Biz ilk bir yıl boyunca İstanbul'da istihdam için seferber olacağız" dedi.