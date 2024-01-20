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İstanbul’a nöbetçi kreş

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Gaziosmanpaşa’daki “Türkiye Yüzyılı’nda Kadın Buluşması” programına katıldı. Çözümsüz bırakılan tüm sorunları çözeceklerini vurgulayan Kurum, İstanbul’un gelecegi için birçok alanda hazırladıkları projeleri önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklayacaklarını kaydetti.

Yusuf Özdemir
Yusuf Özdemir
04:00 - 20/01/2024 Cumartesi
Güncelleme: 02:25 - 20/01/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, “İstanbul’umuzda büyükşehir ve ilçe belediyelerimizde kadın istihdamını artırmaktan yüzde 25 kadın ve genç istihdam şartına, 39 ilçemizde yeni paylaşımlı ofislerden iş yeri açmak isteyen ev hanımlarımıza, kadınlarımıza vereceğimiz maddi desteklere kadar onlarca proje hazırladık” dedi. İstanbullulara reklam değil hizmet üreteceklerinin altını çizen Kurum, kentin her ilçesinde deprem dönüşüm seferberliğini başlatacaklarını vurguladı.

BAŞIBOŞ KÖPEK SORUNU ÇÖZÜLECEK

Kurum, kreş ve başıboş sokak köpekleriyle ilgili vaatlerde de bulundu: “Her mahallemize eve yürüyüş mesafesinde yeni kreşler yapacağız. 7/24, hafta sonu ve hatta geceleri nöbetçi kreşlerimiz açık olacak. İstanbul’umuzda maalesef başıboş gezen yüz binlerce sokak köpeği var. Annelerimiz endişe içinde, çocuklarımız tehdit altında. Sorunun farkındayız. Göreve gelir gelmez mevcut yönetim tarafından çözümsüz bırakılan bu sorunu çözeceğiz. 39 ilçemize hizmet verecek tesisler kuracağız. Her iki yakada kuracağımız büyük hayvan yaşam alanlarında hayvanlarımıza bakacağız.”

Ülkü Ocakları’nı ziyaret etti

Fatih’te esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Kurum, cuma namazını Ayasofya’da kıldı. Ardından Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanlığı’nı ziyaret eden Kurum, İl Başkanı Alparslan Doğan tarafından karşılandı. AK Parti ve MHP teşkilatlarıyla sokaklarda olacaklarını vurgulayan Kurum, “Bu şehri ihmal edenlerin insanımızı çaresiz bırakanların, İstanbul’u bile isteye durduranların dönemini 31 Mart akşamı hep birlikte bitireceğiz” diye konuştu.


AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum: Cumartesi ilçe belediyelerini tanıtmış olacağız
AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum: Cumartesi ilçe belediyelerini tanıtmış olacağız

Cumhur İttifakı İstanbul adayı Murat Kurum, Beyoğlu'nda İstanbul Sanayi Odası’nı ziyaret etti. Ziyaret sonrası önemli açıklamalarda bulunan Kurum, "Önümüzdeki cumartesi günü saat 14.00'te İstanbul'umuzun ilçe belediye başkan adaylarını Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle İstanbul halkına Haliç Kongre Merkezi'nde tanıtmış olacağız" dedi. "Güçlenen bir İstanbul'un inşası için mücadele edeceğiz. Bunu lafla sözle değil icraatle yapacağız" ifadelerini kullanan Kurum, "Meslek edindirme kurslarımızı, mahalle mahalle açacağız ve lise ve üniversitede okuyan arkadaşlarımızla, yine üniversitelerimizle de yakın işbirliği içerisinde ara eleman, ki bugün ülkemizin en önemli sorunlarından bir tanesi. Ara eleman ve teknik eleman istihdamını güçlendireceğiz" şeklinde konuştu. Kurum, "Biz ilk bir yıl boyunca İstanbul'da istihdam için seferber olacağız" dedi.


#Murat Kurum
#Yerel Seçim
#Siyaset
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