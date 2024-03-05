İstanbul’da 5 yıl polemikle geçti

Hep siyasetin hizmet tarafında olacaklarını söyleyen Kurum, Türkiye'de ve dünyada çok örneği olmayan böylesi bir projeyi duyduklarında çok heyecanlandıklarını dile getirdi. İstanbul için aşkla sevdayla çalıştıklarını belirten Kurum, şöyle devam etti: “Üsküdar'da yaptığımız çocuk köyümüz, bu CHP'li İBB yönetiminin ilgisiz, yarı zamanlı belediye başkanının 5 yıl içerisinde İstanbul'da yaptığı kreşlerden daha büyük. Bunların bir projesi, bir hayalleri olmadığı için her zaman böyle iftiraların, dedikoduların, polemiklerin arkasında şu koca 5 yılı geçirdiler. Şu koca 5 yılda Üsküdar'ın çocukları için dikili bir ağaçları, Üsküdar'ın gençliği için yapmış oldukları tek bir hizmet yok. ‘İsrafı bitirdik’ deyip, israfın en büyüğünü, yaptıklarını görürsünüz. Ama onlar ne yaparsa yapsın, onlar ne söylerse söylesin, İstanbul'umuzla birlikte yol yürümeye devam edeceğiz.”
Murat Kurum.
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2 saat önce