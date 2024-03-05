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İstanbul’da 5 yıl polemikle geçti

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Üsküdar Çocuk Köyü'nün açılışını yaptı.

Yusuf Özdemir
Yusuf Özdemir
04:00 - 5/03/2024 Salı
Güncelleme: 02:29 - 5/03/2024 Salı
Yeni Şafak
Murat Kurum.
Murat Kurum.

Hep siyasetin hizmet tarafında olacaklarını söyleyen Kurum, Türkiye'de ve dünyada çok örneği olmayan böylesi bir projeyi duyduklarında çok heyecanlandıklarını dile getirdi. İstanbul için aşkla sevdayla çalıştıklarını belirten Kurum, şöyle devam etti: “Üsküdar'da yaptığımız çocuk köyümüz, bu CHP'li İBB yönetiminin ilgisiz, yarı zamanlı belediye başkanının 5 yıl içerisinde İstanbul'da yaptığı kreşlerden daha büyük. Bunların bir projesi, bir hayalleri olmadığı için her zaman böyle iftiraların, dedikoduların, polemiklerin arkasında şu koca 5 yılı geçirdiler. Şu koca 5 yılda Üsküdar'ın çocukları için dikili bir ağaçları, Üsküdar'ın gençliği için yapmış oldukları tek bir hizmet yok. ‘İsrafı bitirdik’ deyip, israfın en büyüğünü, yaptıklarını görürsünüz. Ama onlar ne yaparsa yapsın, onlar ne söylerse söylesin, İstanbul'umuzla birlikte yol yürümeye devam edeceğiz.”


Murat Kurum 'çok önemli bir hikaye' diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Bahçeli arasındaki diyaloğu anlattı
Murat Kurum 'çok önemli bir hikaye' diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Bahçeli arasındaki diyaloğu anlattı

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum, Ülke TV'de çıktığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında, 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ardından geçen bir diyaloğu 'çok önemli bir hikaye' diyerek anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son seçim zaferi sonrasında Bahçeli'ye, "Sizin bu noktada bir talebiniz var mı?" sorusunu yönelttiğini aktaran Kurum, "Devlet Bey çok nezaketli bir şekilde 'Efendim bu millet sizi seçti. Dolayısıyla sizin yönetmeniz, bizim de sizi desteklememiz gerekir. Bunun dışında bir talebimiz asla söz konusu olamaz' diye böyle çok derin, anlamlı bir ifadesi var." dedi. Cumhur İttifakı'nda menfaat ilişkisi olmadığını; devlet, vatan, millet ilişkisi olduğunu ifade eden Kurum, muhalefetin havada saçıldığını, kavga içerisinde olduğuna değindi. Muhalefetin İstanbul'a rant gözüyle baktığını aktaran Murat Kurum, "İstanbul'a siz bir rant gözüyle bakamazsınız. Ama anlayış bu. Sonra İSPARK zarar ediyor, öbürü zarar ediyor. Ya arkadaş sen önüne geleni getirir burada yönetici yapmaya kalkarsa sen değil bu atamaları bir merkezden birileri yaparsa olmaz." ifadelerini kullandı.



#siyaset
#yerel seçim
#Murat Kurum
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