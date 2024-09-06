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İstanbul'da 8 ilçeye büyük baskın: Organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen 'KUYU-22' operasyonuyla 23 kişi yakalandı

İstanbul'un Sancaktepe, Bağcılar, Fatih, Güngören, Büyükçekmece, Başakşehir, Sarıyer ve Şişli ilçelerinde yerel organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen 'KUYU-22' operasyonlarında 23 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu; 2 adet savunma tipi el bombası, 7 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet otomatik silah, 1 adet GPS takip cihazı, Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve eylemlerde kullanıldığı tespit edilen 1 adet çalıntı otomobil ele geçirildi.

Seda Ekinci
07:54 - 6/09/2024 Cuma
Güncelleme: 08:10 - 6/09/2024 Cuma
Yeni Şafak
İstanbul'da Yerel Organize Suç Örgütlerine yönelik düzenlenen 'KUYU-22' operasyonuyla 23 kişi yakalandı
İstanbul'da Yerel Organize Suç Örgütlerine yönelik düzenlenen 'KUYU-22' operasyonuyla 23 kişi yakalandı
İstanbul'da Sancaktepe, Bağcılar, Fatih, Güngören, Büyükçekmece, Başakşehir, Sarıyer ve Şişli'de yerel organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen 'KUYU-22' operasyonlarında 23 kişi yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu;


  • İstanbul genelinde 13 ayrı eylem gerçekleştirdiği tespit edilen ve operasyonlarda yakalanan 23 şüphelinin;
  • Sancaktepe İlçesinde 24.04.2024 tarihinde C.M. isimli iş yerinin kurşunlanması ve 25.02.2024 tarihinde aynı iş yerine yönelik el bombası atılması eylemlerini,
  • Bağcılar ilçesinde 17.07.2024 tarihinde T.B. isimli iş yerinin kurşunlanması eylemini,
  • Fatih ilçesinde 20.07.2024 tarihinde F.O.Y. isimli iş yerinin kurşunlanması eylemini,
  • Güngören ilçesinde 24.07.2024 tarihinde Güngören İşhanın kurşunlanması eylemini,
  • Büyükçekmece ilçesinde 25.07.2024 tarihinde araç kurşunlanması eylemini,
  • Başakşehir İlçesinde 09.08.2024 tarihinde K.R. isimli iş yerinin kurşunlanması eylemini,
  • Sarıyer İlçesinde 12.08.2024 tarihinde ikâmet ve araç kurşunlanması eylemleri ile 27.08.2024 tarihinde iş yeri kurşunlanması eylemlerini,
  • Büyükçekmece İlçesinde 20.08.2024 tarihinde Z.O. isimli iş yerinin kurşunlanması ve 23.08.2024 tarihinde aynı iş yerine yönelik ses bombası atılması eylemlerini ve
  • Şişli ilçesinde 26.08.2024 tarihinde araç kurşunlanması eylemlerini yaptıkları tespit edildi.

Operasyonlar sonucu:

2 adet savunma tipi el bombası, 7 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet otomatik silah, 1 adet GPS takip cihazı, Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve eylemlerde kullanıldığı tespit edilen 1 adet çalıntı otomobil ele geçirildi.


#İstanbul
#Kuyu operasyonu
#Bağcılar
#suç örgütü
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