İstanbul'da 8 ilçeye büyük baskın: Organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen 'KUYU-22' operasyonuyla 23 kişi yakalandı

İstanbul'da Yerel Organize Suç Örgütlerine yönelik düzenlenen 'KUYU-22' operasyonuyla 23 kişi yakalandı
İstanbul'da Sancaktepe, Bağcılar, Fatih, Güngören, Büyükçekmece, Başakşehir, Sarıyer ve Şişli'de yerel organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen 'KUYU-22' operasyonlarında 23 kişi yakalandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu;
- İstanbul genelinde 13 ayrı eylem gerçekleştirdiği tespit edilen ve operasyonlarda yakalanan 23 şüphelinin;
- Sancaktepe İlçesinde 24.04.2024 tarihinde C.M. isimli iş yerinin kurşunlanması ve 25.02.2024 tarihinde aynı iş yerine yönelik el bombası atılması eylemlerini,
- Bağcılar ilçesinde 17.07.2024 tarihinde T.B. isimli iş yerinin kurşunlanması eylemini,
- Fatih ilçesinde 20.07.2024 tarihinde F.O.Y. isimli iş yerinin kurşunlanması eylemini,
- Güngören ilçesinde 24.07.2024 tarihinde Güngören İşhanın kurşunlanması eylemini,
- Büyükçekmece ilçesinde 25.07.2024 tarihinde araç kurşunlanması eylemini,
- Başakşehir İlçesinde 09.08.2024 tarihinde K.R. isimli iş yerinin kurşunlanması eylemini,
- Sarıyer İlçesinde 12.08.2024 tarihinde ikâmet ve araç kurşunlanması eylemleri ile 27.08.2024 tarihinde iş yeri kurşunlanması eylemlerini,
- Büyükçekmece İlçesinde 20.08.2024 tarihinde Z.O. isimli iş yerinin kurşunlanması ve 23.08.2024 tarihinde aynı iş yerine yönelik ses bombası atılması eylemlerini ve
- Şişli ilçesinde 26.08.2024 tarihinde araç kurşunlanması eylemlerini yaptıkları tespit edildi.
Operasyonlar sonucu:
2 adet savunma tipi el bombası, 7 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet otomatik silah, 1 adet GPS takip cihazı, Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve eylemlerde kullanıldığı tespit edilen 1 adet çalıntı otomobil ele geçirildi.
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1 saat önce