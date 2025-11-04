İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 83'e çıktı

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Çağlayan, Okmeydanı, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'dan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar trafik yoğunluğu yaşanıyor. Yenibosna, Bahçelievler, Merter ve Cevizlibağ'da da trafik ağır seyrediyor.