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İstanbul'da Avrasya Tüneli'ni trafiğe kapatan kaza

Avrasya Tüneli'ni trafiğe kapatan kaza

İstanbul'da Avrasya Tüneli'nde kontrolden çıkan lüks cip yan yattı. Araçta bulunan 3 Azerbaycanlı kazayı yara almadan atlattı.

Haber Merkezi DHA
Olay yerine kurtarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerine kurtarma ekipleri sevk edildi.

Avrasya Tüneli’nde kontrolden çıkan lüks cip yan yattı. Araçta bulunan 3 Azerbaycanlı kazayı yara almadan atlattı.

Avrasya Tüneli’nde saat 14.30 sıralarında meydana gelen kazada, Azerbaycan plakalı lüks cip iddiaya göre kontrolden çıkarak yan yattı. Araçta bulunan 3 Azerbaycan vatandaşı kazayı yara almadan atlattı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İHA

Kaza nedeniyle tünelin Asya istikameti trafiğe kapatıldı. Yolun kapatılması sebebiyle Avrupa’dan Asya istikametine tünel girişinde uzun araç kuyrukları oluştu. Yan yatan aracın çekici yardımıyla çekilmesiyle yol tekrar trafiğe açıldı.

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