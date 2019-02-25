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İstanbul Esenler'de banka soygunu girişimi - Son dakika haberleri

İstanbul'da banka soygunu girişimi

İstanbul Esenler'de banka şubesini soymaya gelen kişi, güvenlik görevlisi tarafından etkisiz hale getirilerek polise teslim edildi.

Haber Merkezi AA
Olay yeri inceleme ekipleri, bankaya geldi.
Olay yeri inceleme ekipleri, bankaya geldi.

Esenler'de bir banka şubesinde soygun girişiminde bulunan kişi, güvenlik görevlisi tarafından etkisiz hale getirildi.

Alınan bilgiye göre, Barbaros Caddesi'ndeki bir banka şubesine gelen Mehmet K. (59) silahını çekerek, bankayı soymak istedi.

Bunun üzerine bankanın güvenlik görevlisi, Mehmet K'yi etkisiz hale getirerek silahını aldı. Şüpheliyi yakalayan güvenlik görevlisi, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edilen Mehmet K, emniyete götürüldü.

Olay yeri inceleme ekipleri, banka şubesinde inceleme yaptı.

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