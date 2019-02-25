İstanbul'da banka soygunu girişimi

Spor

El İttihad Slaven Bilic'in görevine son verdi

Suudi Arabistan ekibi El İttihad'da Hırvat teknik direktör Slaven Bilic ile yollar ayrıldı. Yeni takımında önemli paralar harcayarak transferler yapan tecrübeli teknik adam buna rağmen istenilen sonuçları alamadı ve görevine son verildi.