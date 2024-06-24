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İstanbul'da batma tehlikesi olan teknedeki 8 kişi kurtarıldı

Ahırkapı önlerinde, batma tehlikesi bulunan teknedeki 8 kişi Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından kurtarıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, içerisinde 8 kişinin bulunduğu 19 metre boyundaki tekneden Ahırkapı Sığlık Şamandırası önlerinde "batma ihbarı" yapıldığı belirtildi.

15:28 - 24/06/2024 Pazartesi
AA
İstanbul'da batma tehlikesi olan teknedeki 8 kişi kurtarıldı
İstanbul'da batma tehlikesi olan teknedeki 8 kişi kurtarıldı
Ahırkapı önlerinde, batma tehlikesi bulunan teknedeki 8 kişi Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, içerisinde 8 kişinin bulunduğu 19 metre boyundaki tekneden Ahırkapı Sığlık Şamandırası önlerinde
"batma ihbarı"
yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, teknedeki 8 kazazedenin KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botunca kurtarıldığı bildirildi.



#İstanbul
#tekne
#facia
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