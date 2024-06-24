İstanbul'da batma tehlikesi olan teknedeki 8 kişi kurtarıldı
Ahırkapı önlerinde, batma tehlikesi bulunan teknedeki 8 kişi Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, içerisinde 8 kişinin bulunduğu 19 metre boyundaki tekneden Ahırkapı Sığlık Şamandırası önlerinde
"batma ihbarı"
yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, teknedeki 8 kazazedenin KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botunca kurtarıldığı bildirildi.
#İstanbul
#tekne
#facia
18 dakika önce