İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı: İşte alternatif güzergahlar

Kandilli İskele Caddesi'nden Rasathane istikameti, Dereboyu Caddesi'nden Yavuztürk Caddesi istikameti, Çubuklu Şehit Ersin Güner Caddesi'nden Dedeoğlu Caddesi istikameti, Dr. Ömer Besim Caddesi, Nişangah Caddesi ve Göksu Otağtepe Caddesi'ni kullanmaları önerildi. Yarış için saat 08.00'den program bitimine kadar kapanacak yollar TEM Otoyolu Güney Maslak ayrımı, TEM Güney Maslak Yan Yol, TEM Güney Etiler katılımı ve TEM Kuzey Kavacık ayrımları oldu. Buna karşılık, TEM Otoyolu Güney'den gelen akım Maslak Yan Yoldan TEM Kuzey ve Büyükdere Caddesi istikametine verilecek. Güney Etiler katılıma gelen akım Etiler içinden Büyükdere Caddesi'ne yönlendirilecek, TEM Kuzey Kavacık ayrımlarına gelen akım TEM Kuzey transitten köprü istikametine yönlendirilecek.