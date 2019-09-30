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İstanbul'da bir metrobüsün motor kısmında yangın: Seferlerde aksama yaşandı

İstanbul'da bir metrobüsün motor kısmında yangın: Seferlerde aksama yaşandı

İstanbul'da Darülaceze durağında bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürüldü. Ancak metrobüs seferlerinde aksama yaşandı.

Haber Merkezi IHA
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Darülaceze-Perpa durağında bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Yangın nedeniyle metrobüs seferlerinde aksamalar yaşandı.

Yaşanan yoğunluk havadan da görüntülendi.

Darülaceze- Perpa durağı Söğütlüçeşme istikametinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Metrobüsün motor kısmından duman yükseldiğini gören vatandaşlar durumu şoföre bildirdi. Bunun üzerine metrobüs şoförü yolcuları tahliye ederek yangına müdahale etmeye başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Şişli İtfaiye Amirliğine bağlı ekiplerde sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise metrobüs şoförünün yangın tüpüyle söndürdüğü yangında soğutma çalışması yaptı.

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GÜNDEM
Altunizade metrobüs durağında oluşan aşırı yoğunluk vatandaşlara zor anlar yaşattı

Yangın kısa sürede söndürüldü.

Motor kısmında meydana gelen yangın nedeniyle Söğütlüçeşme istikametinde seferler yaklaşık yarım saat süreyle durdu.

Darülaceze durağında bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı.

Yol yardım ekiplerinin motoru yanan metrobüsü güvenli bölgeye çekmesiyle seferler normale döndü.


Ancak metrobüs seferlerinde aksama yaşandı.

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