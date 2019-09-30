İstanbul'da bir metrobüsün motor kısmında yangın: Seferlerde aksama yaşandı

Ekonomi

İstanbul depreminden en fazla etkilenecek ilçe: Bina yaşı 28 yılı aşıyor

20’yıl sonra gelen 5,8’lik İstanbul depreminden sonra gözler bir kez daha mega kentteki yapıların durumuna çevrildi. Yapılan bir çalışmaya göre İstanbul’un en yaşlı ilçesi Beyoğlu. Ancak fay hattına yakın olmasından kaynaklı Fatih’in durumu uzmanları daha da korkutuyor. Ortalama 28 yıl ile en yaşlı ikinci ilçe olan Fatih, olası bir depremde en fazla etkilenecek yerlerin başında geliyor. Yeni kentsel dönüşüm sisteminde ise fay hatlarına yakın yerlerin yıkımına öncelik verilmesi planlanıyor. Öte yandan İstanbul'un en yapı stoğu anlamında en genç ilçesi ise 5 yılın altında ortalama ile Sultanbeyli olarak öne çıkıyor.