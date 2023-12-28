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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 22 şüpheli gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 22 şüpheli yakalandı.

09:18 - 28/12/2023 Perşembe
DHA
Arşiv
Arşiv

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 22 şüpheli yakalandı.

Ankara'da DEAŞ soruşturması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, DEAŞ silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik soruşturma yürütüldü. Daha önceki soruşturmalarda elde edilen dijital materyaller ile sosyal medyada paylaşılan örgüt mensuplarına ilişkin görüntülerde yer alan 10 şüphelinin kimlik bilgileri tespit edildi. Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon başlatıldı.




Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör saldırıları kutlu yürüyüşümüzü asla durduramayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör saldırıları kutlu yürüyüşümüzü asla durduramayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 100. Yıl TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'ne katıldı. Erdoğan, ''Bildiğiniz gibi bizim kültürümüzde marifet iltifata tabidir. İyi olanı başarılı olanı ülkemizin önünde yeni yollar açanı ödüllendirmek, takdir etmek görevimizdir'' açıklamasında bulundu. 'Yeni umutlar, yeni heyecanlarla 2024 senesini karşılayacağız' diyen Erdoğan, ''Türkiye Cumhuriyeti 100. yaşını tamamlayıp yeni asra yelken açarken geleceğine hiç olmadığı kadar güvenle bakmaktadır. Sadece yakın çevresinde değil bölgesinden başlayarak çok geniş coğrafyada nüfuzu artan bir Türkiye gerçeğinden bahsediyorum'' ifadelerini kullandı.


 





#İstanbul
#Terör Operasyonu
#DEAŞ
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