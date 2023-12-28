İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 22 şüpheli gözaltında

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 100. Yıl TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'ne katıldı. Erdoğan, ''Bildiğiniz gibi bizim kültürümüzde marifet iltifata tabidir. İyi olanı başarılı olanı ülkemizin önünde yeni yollar açanı ödüllendirmek, takdir etmek görevimizdir'' açıklamasında bulundu. 'Yeni umutlar, yeni heyecanlarla 2024 senesini karşılayacağız' diyen Erdoğan, ''Türkiye Cumhuriyeti 100. yaşını tamamlayıp yeni asra yelken açarken geleceğine hiç olmadığı kadar güvenle bakmaktadır. Sadece yakın çevresinde değil bölgesinden başlayarak çok geniş coğrafyada nüfuzu artan bir Türkiye gerçeğinden bahsediyorum'' ifadelerini kullandı.