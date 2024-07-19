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İstanbul'da elektrik kabloları alarm veriyor: Faciaya davetiye

İzmir'de iki vatandaşın yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan elektrik kaçağının ardından gözler riskli alanlara çevrildi. İstanbul'un kalabalık ilçelerinde fotoğrafladığımız açıkta duran kablolar, faciaya davetiye gibi. Uzmanlar ise bunların yanı sıra hatalı veya eskimiş yer altı kabloların oluşturduğu tehlikeye de dikkat çekiyor.

Rabia Şenol ve
04:00 - 19/07/2024 Cuma
Güncelleme: 01:40 - 19/07/2024 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İzmir Konak'ta sağanak yağmur sırasında elektrik akımına kapılıp hayatını kaybeden iki vatandaşın ardından, gözler İstanbul'daki elektrik kablolarına çevrildi. İstanbul'un en kalabalık ilçeleri olan Avcılar, Küçükçekmece, Eyüp, Fatih, Kadıköy, Ümraniye gibi noktalarda inceleme yapan Yeni Şafak ekipleri, pek çok elektrik kablosunun açıkta durduğunu fotoğrafladı. Vatandaşın yürüdüğü asfalt yollar ve bina duvarlarında bulunan bakımsız kabloları pek çok yerde görmek mümkün. Uzmanlara göre olası bir kaçak durumu yağmurla birleştiğinde, İzmir'deki gibi bir felaket kaçınılmaz.

RÖGAR KAPAKLARI PATLAYABİLİR

İlçelerdeki durumun kazaya davetiye çıkardığını belirten Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Elektrik Mühendisliği Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Ali Rıfat Boynueğri şunları söyledi: "Kabloların üzerinden dışarı doğru bir akım aktığı zaman otomatik devreyi açan bir cihaz oluyor. Bu gibi cihazlar bazı yerlerden baypas edilebiliyor. Çarpık kentleşmenin sonucu olarak elektrik akımı olsun olmasın kablolar sokaklarda bulunmamalı. 60'larda yapılan bir elektrik sistemindeki hatanın sonucunu şu anda da görebiliriz. Bazı kaçak yapılan kablolar yer altından zehirli gazların çıkmasını da sebep oluyor. Bir süre sonra rögar kapakları da bomba gibi patlamaya başlıyor.”

Temel sorun çarpık kentleşme

İstanbul'daki çarpık kentleşme nedeniyle elektrik kablosu sorunu yaşandığını ifade eden Boynueğri, "Şu an sahanın durumunu operatörler bilmiyor, işletici firmalar bilmediğinde de tedbir alamıyorlar. Kentleşmede çok ciddi hatalar yapılıyor, önce alt yapıyı planlayıp ardından binaları inşa etmek gerekiyor. Ancak o kadar çarpık kentleşme durumu hakim ki sürekli yeni kablolar çekiliyor, her şey birbirine girmiş durumda” diye konuştu.



#Elektrik Kazası
#İstanbul
#İzmir
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