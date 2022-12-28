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İSTANBUL

İstanbul'da grip alarmı: Acillerde yüzde 100 artış

Üst solunum yolu hastalıklarında görülen artış hastanelerdeki yükü de artırdı. Özellikle İstanbul’da nüfusa bağlı olarak yoğunluk daha fazla. Acil servislere günde kaç hasta başvuruyor? En çok hangi virüsler görülüyor? Salgının seyri için ne öngörülüyor? İşte bu soruların yanıtları...

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İstanbulda grip alarmı: Acillerde yüzde 100 artış
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Kovid-19 pandemisi boyunca uygulanan sıkı tedbirlerin gevşetilmesi ve kış aylarının gelmesi, mevsimsel hastalıkları beraberinde getirdi. Birçok virüs aynı anda kendisini göstermeye başladı. Haliyle hastanelerde de yoğunluk var. Özellikle de acil servislerde. Nüfus bakımından İstanbul’daki hastaneler iş yükünü sırtlar vaziyette.

"Acil servislere başvurular yüzde 100 arttı"

Trt Haber'in haberine göre, Avrupa yakasının büyük hastanelerinden Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Tolga Adaş, mevsimsel hastalıklardan kaynaklı bu tabloyu kasım ayından öngördüklerini söylüyor. Bu nedenle ek klinikler açtıklarını belirtiyor. Bu düzenlemelerle yoğunluğun olumsuzluk yaşatmadığını vurguladı.

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Başhekim Prof. Dr. Adaş, solunum yolu enfeksiyonlarının acil servislere başvuru sayısını arttığını şu sözlerle aktardı:

  • "Örneğin yazın çocuk dahil tüm acil servislere başvuru ortalama bin-bin 500 kadarken bugün 3 bin’i bulabiliyor. Yani yüzde 100 bir artış oluyor. Bizde 3 bin 200, 3 bin 300’lere kadar çıktığı oldu. Tabii burada hem erişkin acile gelen enfeksiyon hastalıkları hem de çocuk bölümüne gelen çocuk enfeksiyonu hastalıkları bunu artırıyor."

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"Gözlemlerimiz üst solunum yolu enfeksiyonu 4-5 virüsten yayıldı"

Anadolu yakasının en büyük hastanelerinden Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Alpaslan Tanoğlu, hem yetişkin hem çocuk acil servislerinde büyük yoğunluk olduğunu söyleyen Tanoğlu, "Son iki aydır 3’lü bir salgın gibi bahsediyoruz ama yakın zamandaki gözlemlerimiz aslında bu üst solunum yolu enfeksiyonunun sadece 3 virüsten kaynaklanmadığı, 4-5 virüse de çıktığı yönünde" dedi.

Başhekim Doç. Dr. Tanoğlu, yetişkin ve çocuk olmak üzere günlük ortalama 3 binin üzerinde hastanın acil servislere başvurduğunu belirterek, "Bu hastaların büyük çoğunluğunu solunum yolu hastalıkları şikayetiyle gelenler oluşturuyor. Yaz aylarına göre hasta sayımızda yüzde 40 civarında bir artış olmuştur" şeklinde konuştu.

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