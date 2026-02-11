Yeni Şafak
İstanbul'da 'Huzur' uygulaması: Bin 109 şüpheli gözaltına alındı

09:3411/02/2026, Çarşamba
AA
Denetimlerde toplam 2 milyon 677 bin 739 lira trafik cezası kesildi.​​​​​​​
Denetimlerde toplam 2 milyon 677 bin 739 lira trafik cezası kesildi.​​​​​​​

İstanbul'da gerçekleştirilen polis uygulamasında, aralarında çeşitli suçlardan aranan 595 şüphelinin de bulunduğu bin 109 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, dün iki aşamalı "Huzur İstanbul" uygulaması yapıldı.

İlk aşamada 20.00-22.00 saatlerinde, 213 noktada bin 277 personelin katılımıyla sabit yol uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya, polis helikopteri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı 5 bot destek verdi.

İkinci aşamada ise 22.00-23.59 saatlerinde 1180 personelin katılımıyla umuma açık yerler denetlendi.

Uygulama kapsamında, 374 bin 952 kişinin genel bilgi toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

Kontrollerde, aralarında çeşitli suçlardan aranan 595 şüphelinin de bulunduğu bin 109 kişi gözaltına alındı.

2 milyon 677 bin 739 lira trafik cezası uygulandı

Denetimlerde 25 ruhsatsız tabanca, 1 otomatik silah, 3 tüfek, 5 kurusıkı tabanca, 91 fişek, 872,57 gram uyuşturucu, 125 uyuşturucu hap ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 197 bin 630 lira ele geçirildi.

Ekiplerce 596 umuma açık iş yeri denetlendi, 4 iş yerine ve 39 kişiye idari işlem yapıldı.

Trafik denetimlerinde ise 47 bin 135 araç ve 2 bin 466 motosiklet kontrol edildi. 2 bin 606 araç ve motosiklet ile 45 sürücüye işlem yapılırken, 5 araç trafikten menedildi.

Denetimlerde toplam 2 milyon 677 bin 739 lira trafik cezası kesildi.​​​​​​​



#"Huzur İstanbul"
#Denetim
#İstanbul Emniyet Müdürlüğü
