İstanbul'da inşaat alanında toprak kayması: İki işçi yaralı

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bir inşaat alanında istinat duvarının altında meydana gelen toprak kayması sonucu 2 işçi yaralandı. Yaralılardan biri inşaattaki işçiler tarafından, diğeri ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

İşçiler bulundukları yerden çıkarıldı

Olay saat 15.45 sıralarında Bağdat Caddesi'ndeki bir inşaattaki istinat duvarının altında henüz bilinmeyen bir nedenle toprak kayması meydana geldi. O sırada alanda çalışan iki işçi, kayan toprağın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve UMKE ekipleri geldi. Yaralı işçilerden biri, inşaat çalışanları tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Diğer işçi ise itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarıldı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay nedeniyle Bağdat Caddesi üzerinde trafik yoğunluğu yaşandı. Polis ekipleri, ulaşımı tek şeritten kontrollü olarak sağladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"Beline kadar göçük altındaydı"

Olayı gören Murat Kargı, "İş yerimiz hemen yan sokaktaydı. Bir anda bağrışma sesleri duyduk. Olay yerine gittiğimizde 2 işçinin toprak altında kaldığını söylediler. İlk olarak işçilerden biri kendi arkadaşları tarafından çıkarıldı. Diğerini ise itfaiye ekipleri kurtardı. Beline kadar göçük altındaydı ama nefes alabilecek bir konumdaydı. Neyse ki hayati bir durum yoktu. Her ikisi de hastaneye kaldırıldı" dedi.







