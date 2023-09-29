İstanbul'da kaza sonrası şoka giren taksi şoförü 'Araçta biri var' dedi: Ekipler harekete geçti

Çamlık - Reşadiye Bağlantı Yolu üzerinde meydana gelen kazada, Birol Kansu yönetimindeki 34 GBJ 671 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, iddiaya göre, yoğun sisin hakim olduğu otoyolda şerit değiştirmek isteyen Yusuf Kenan Çakmak yönetimindeki 34 TDG 19 plakalı ticari taksiye arkadan çarptı.





Kazada, taksi şoförü Yusuf Kenan Çakmak ile otobüs şoförü Birol Kansu ve muavini Fırat Ülbeyi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri ile otoyolun görevlileri sevk edildi.





İtfaiye ekipleri, kazaya karışan ticari taksi içerisinde sıkışan Çakmak'ı bulunduğu yerden çıkartıp sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekipleri, yaralanan taksi şoförü Çakmak, otobüs şoförü Kansu ve muavini Ülbeyi'ye olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

'Takside bir yolcu var'

Kazanın etkisiyle şoka giren yaralı taksi şoförü Yusuf Kenan Çakmak'ın ambulansta "Takside bir yolcu var" diye sayıklaması üzerine itfaiye ve polis ekipleri bagaj kısmının hurdaya döndüğü takside yeniden detaylı inceleme yaptı.

Taksimetre açık değilmiş

Ekipler, taksi içerisinde kimsenin olmadığını ve taksimetrenin çalışmadığını tespit ederken, her ihtimale karşın otoyolun kenarında bulunan alanda el fenerleriyle arama çalışmaları yaptı. Otobüste bulunan yolcuların da katıldığı arama çalışmalarında ticari takside şoförün dışında kimsenin bulunmadığı tespit edildi.





Öte yandan, hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.















