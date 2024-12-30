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İstanbul'da okullar yarın 16'da kapanacak

İstanbul'da okullar yarın 16'da kapanacak

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
11:5830/12/2024, Pazartesi
G: 30/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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İstanbul Valiliği okulların 31 Aralık'ta saat 16'da dağılmasına karar verdi.
İstanbul Valiliği okulların 31 Aralık'ta saat 16'da dağılmasına karar verdi.

İstanbul Valiliği, İstanbul'da trafik yoğunluğu ve güvenlik nedeniyle okulların 31 Aralık'ta (yarın) saat 16'da kapanacağını duyurdu.

İstanbul Valiliği, trafik yoğunluğu ve güvenlik gerekçesiyle okulların 31 Aralık’ta (yarın) saat 16:00’da kapanacağını açıkladı.



"Eğitim öğretim faaliyetleri 16.00'ya kadar tamamlanacak"


Valilik tarafından yapılan açıklamada,
"31 Aralık Salı Günü ilimizde yaşanması muhtemel trafik yoğunluğu ve alınacak güvenlik tedbirleri nedeniyle, resmi özel tüm okul öncesi, temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızın eğitim öğretim faaliyetlerini saat 16.00'ya kadar tamamlamalarına karar verilmiştir."
denildi.


#İstanbul
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