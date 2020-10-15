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İSTANBUL

İstanbul'da polisi alarma geçiren çanta: İçinden telefon ve broşürler çıktı

İstanbul'da polisi alarma geçiren çanta: Bakın içinden ne çıktı!

İstanbul Şişli'de gece saatlerinde bir bankanın önüne bırakılan çanta polisi alarma geçirdi. İhbar üzerine bölgeye bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatılan çantadan cep telefonu ve çok sayıda broşür çıktı. Polis çantanın kim yada kimler tarafından bırakıldığının tespit edilmesi için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Haber Merkezi DHA
Fünye ile patlatılan çantanın içinden cep telefonu ile çok sayıda broşür çıktı.
Fünye ile patlatılan çantanın içinden cep telefonu ile çok sayıda broşür çıktı.

Olay saat 01:00 sıralarında Halaskargazi Mahallesi, Halaskargazi Caddesi 90. Numarada bulunan özel bir bankanın önünde meydana geldi. Şubenin önünde duran çantadan şüphelenen vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Şüpheli çanta fünye ile patlatıldı.

ŞÜPHELİ PAKET FÜNYE İLE PATLATILDI

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı. Halaskargazi Caddesi bir süre trafiğe kapatıldı. Alınan tedbirlerin ardından, şüpheli çanta olay yerine gelen bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı.

Çantanın içinden cep telefonu ile çok sayıda broşür çıktı.

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ÇANTADAN BROŞÜR VE CEP TELEFONU ÇIKTI

Çantanın fünye ile patlatılmasının ardından olay yeri inceleme ekipleri, çantanın bulunduğu alanda delil aradı. Patlatılan çantanın içerisinden ise, bir adet cep telefonu ve bazı broşürler çıktı. Çantanın kim yada kimler tarafından bırakıldığının tespit edilmesi için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Çantanın içinden cep telefonu ile çok sayıda broşür çıktı.

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