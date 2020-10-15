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KIRKLARELİ

Kırklareli Valisi Bilgin'den koronavirüs açıklaması: 3 kat daha kötü durumdayız

Validen korkutan koronavirüs açıklaması: 3 kat daha kötü durumdayız

Kırklareli Valisi Osman Bilgin'den il genelindeki koronavirüs vaka sayılarına ilişkin korkutan bir açıklama geldi. Kırklareli’ndeki koronavirüs vaka sayılarına bakıldığında nisan ayından 3 kat daha kötü durumda olduklarına dikkat çeken Vali Bilgin, vatandaşlara ev ziyaretlerini sonlandırmaları yönünde çağrıda bulundu.

Haber Merkezi İHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Kırklareli Valisi Osman Bilgin korona virüsle ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulundu.

3 KAT DAHA KÖTÜYÜZ

Vali Bilgin” Koronayla mücadele kapsamında ilimiz çok başarılı örnekler sergiledi ancak bugün bunu söyleyemiyoruz. Şu an en kötü durumdayız. Bugün itibariyle yeni bir seferberlik başlatıyoruz. Şu anda Nisan ayından 3 kat daha kötüyüz. İlimizde tedbirleri artıracak, vatandaşlarımızı kurallara uymaya davet ediyorum” dedi.

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Kırklareli Valisi Osman Bilgin

EV ZİYARETLERİNİ SONLANDIRIN

Vali Bilgin “Ev ziyaretlerini mutlaka sonlandırmalıyız. Gerekirse bina karantinaları alacağız. Bugün ilimizde bir binayı karantinayı aldık. 6-7 binayla ilgili de raporlar hazırlanıyor. Kofçaz’da sokak karantinası aldık. Merkez ilçede karantina kararı aldık. Babaeski’de bir mahalleyi karantinaya aldık. Lüleburgaz’da mahalle karantinası uygulanabilir. Raporları görmek istiyorum. Durum çok kritik. Koronayla mücadelede çok kötü durumdayız. Kurallara uymuyoruz. Çok başarılı olan ilimiz sıkıntılı durumda. Mücadeleyi doğru yürütmezsek bu günleri arar hale geliriz. Yeni tedbir ve önlem paketini açıklıyoruz“ dedi.

CENAZEDE 30 VAKA

Bir cenazede yaşanan vakaya değinen Vali Bilgin, “Bir cenazemizde 30 vaka oluştu. Cenazelerimize istemesek bile sayı sınırlamasına gidebiliriz. Vakalarımızın yüzde 20si yaşlılar. Yaşlılar arasında vaka sayılarında büyük sorun var” diye konuştu.

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