İstanbul Esenyurt'ta rezidansta yangın paniği İstanbul'da rezidansta yangın paniği İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir rezidansın otoparkındaki elektrik saatlerinde çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Yangın itfaiye tarafından kısa sürede söndürülürken, itfaiye amiri rezidansın üst katında oturan vatandaşlara megafon ile "Daire kapılarını açmayın, camlarınızı kapatın" diye seslendi.

Haber Merkezi 27 Ağustos 2019, 11:29 Son Güncelleme: 27 Ağustos 2019, 11:32 IHA