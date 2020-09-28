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Gündem İstanbulda Suriyeli çocukları dilendiren çete çökertildi 24 şüpheli yakalandı, 68 çocuk kurtarıldı
İSTANBUL

İstanbul'da Suriyeli çocukları dilendiren çete çökertildi

İstanbul'da Suriyeli çocukları dilendiren çete çökertildi: 24 şüpheli yakalandı, 68 çocuk kurtarıldı

İstanbul’da, Suriyeli çocukları dilendiren çete çökertildi. Operasyonda 24 şüpheli yakalandı, 68 çocuk da kurtarıldı. Aramalarda 250 bin TL, 100 dolar, 228 bin 500 Suriye parası ve çok sayıda madeni para ele geçirildi.

Haber Merkezi İHA
Arşiv
Arşiv

İstanbul'da Suriye'deki ailelerinin çocuklarını kiralayıp kaçak yollarla ülkeye sokup dilendiren şebekeye operasyon düzenlendi. Operasyonda 68 çocuk kurtarılırken, 24 kişi gözaltına alındı. Aramalarda 250 bin TL, 100 dolar, 228 bin 500 Suriye parası ve çok sayıda madeni para ele geçirildi.

İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri 3 aylık çalışma sonucunda Suriyeli çocukların, yine Suriye uyruklu suç örgütünce ailelerinden kiralanarak Suriye'nin çeşitli bölgelerinden yasadışı yollarla İstanbul'a getirilip, çeşitli adreslerde zorla alıkonularak, il genelinde zorla dilendirdiklerini tespit etti.

İstanbul'daki Suriyeli dilenciler gerçeği
HAYAT
İstanbul'daki Suriyeli dilenciler gerçeği

24 çocuk kurtarıldı

Çalışmalarını tamamlayan ekipler olayı ile Sultangazi'de tespit edilen 9 adrese bu sabaha karşı operasyon düzenledi. Yapılan aramada 24 şüpheli yakalandı ve 68 mağdur çocuk ise kurtarıldı. Adreslerde yapılan aramalarda 250 bin TL kâğıt para, 100 dolar, 228 bin 500 Suriye parası ve çok sayıda madeni para ele geçirildi. Polisin çalışmaları sürüyor.

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