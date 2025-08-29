İstanbul'da tarihi buluşma: İslam alimleri Ayasofya'dan dünyaya sesleniyor

İstanbul’daki Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda bir araya gelen 50 ülkeden 150’yi aşkın İslam alimi, Gazze’de yaşanan soykırım ve insanlık dramına dikkat çekmek için "İslamî ve İnsani Sorumluluk: Gazze" konferansı kapsamında bir araya geldi.

Siyonist rejim Gazze'de tam anlamıyla bir soykırım yapmaktadır. Bizim inancımızda zulme sessiz kalmak, haramdır, yasaktır. Bu yüzden herkesin yapabileceği bir şey var. İşgalci Siyonistlerin mallarını boykota devam edilmelidir. Zalimler kirli emellerine kavuşmayacaklardır. Yeter ki vicdanlı insanlar bir olsun. Bu zulme sessiz kalan da mahşeri zamanda mahkum kalacaklardır.