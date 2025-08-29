İstanbul'da tarihi buluşma: İslam alimleri Ayasofya'dan dünyaya sesleniyor

İstanbul’daki Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda bir araya gelen 50 ülkeden 150’yi aşkın İslam alimi, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılınan cuma namazı sonrası dünya kamuoyuna açıklamalarda bulunuyor. Basın toplantısına Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması ile başladı. Erbaş, "Siyonist rejim Gazze'de tam anlamıyla bir soykırım yapmaktadır. Bizim inancımızda zulme sessiz kalmak, haramdır, yasaktır. Bu yüzden herkesin yapabileceği bir şey var. İşgalci Siyonistlerin mallarını boykota devam edilmelidir" dedi. Dünya Müslüman Âlimler Birliği Başkanı Prof. Dr. Ali Muhyiddin el-Karadaği çalıştayın sonuç bildirgesini açıklıyor. Karadaği, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyaret ederek Gazze’nin durumunu aktaracaklarını, ümmeti her türlü direnişe davet ettiklerini Erdoğan’a bildireceklerini söyledi. Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu, "Tüm geçiş kapıları derhal açılmalı. Bu tutum, Gazze'nin komşu ülkelerine 'vaciptir'"' ifadelerini kullandı.
İstanbul’daki Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda bir araya gelen 50 ülkeden 150’yi aşkın İslam alimi, Gazze’de yaşanan soykırım ve insanlık dramına dikkat çekmek için "İslamî ve İnsani Sorumluluk: Gazze" konferansı kapsamında bir araya geldi.
Siyonist rejim Gazze'de tam anlamıyla bir soykırım yapmaktadır. Bizim inancımızda zulme sessiz kalmak, haramdır, yasaktır. Bu yüzden herkesin yapabileceği bir şey var. İşgalci Siyonistlerin mallarını boykota devam edilmelidir. Zalimler kirli emellerine kavuşmayacaklardır. Yeter ki vicdanlı insanlar bir olsun. Bu zulme sessiz kalan da mahşeri zamanda mahkum kalacaklardır.
Ey Gazze biz sizinleyiz. Siz bizimlesiniz. Bu mesajı Arap ve İslam alimine ve dünyaya iletiyoruz. Bu sorumluluk bütün İslam alemine aittir.
Karadaği, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyaret ederek Gazze’nin durumunu aktaracaklarını, ümmeti her türlü direnişe davet ettiklerini Erdoğan’a bildireceklerini söyledi.
• Gazze meselesi artık yerel bir sorun değil, ümmetin ve insanlığın ortak dini ve ahlaki bir sorumluluğudur.
• Saldırıların durdurulması ve insani koridorların açılması için genel bir seferberlik çağrısı yapıldı.
• Siyonist soykırım suçlarına karşı durmak ve genişlemeyi engellemek adına, “insani erdem ittifakı” (Hilfu’l-Fudûl) ruhunu canlandıracak şekilde İslami-insani bir ittifakın kurulması gerekliliği vurgulandı.
• Gazze’deki soykırımı durdurmak amacıyla, uluslararası düzeyde bir hukuki ve parlamenter ittifak kurulacak.
• Bu hedef, ancak İslam dünyasının birlik olması ve Kudüs İttifakı’nın kurulmasıyla mümkündür – bu fikir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da açıkça dile getirilmiştir.
• Devlet başkanlarıyla doğrudan iletişim kuracak resmi heyetler oluşturulacak ve takip için sürekli bir komite kurulacaktır.
Bu çalıştayı düzenleyen öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye hükümetine ve bunu organize eden bütün kurumlara teşekkür ediyoruz.
1. Gazze’ye: “Hepimiz seninleyiz.”
2. Direnişe: “Mücadelen meşrudur; zaferin adaletin ve özgürlüğün zaferidir.”
Bu konferansın kapanışı değil, başlangıcı ilan edilmektedir.
Konferansın aldığı kararlar ve uygulama mekanizmalarıyla, bu süreç bir hareket olarak devam edecektir.
Konferansta 18 çalıştay düzenlenmiştir. Bu çalıştaylarda, İslam ümmetinin ve insanlığın bu felakete karşı sorumlulukları ve atılacak pratik adımlar ele alınmıştır.
Konferans, 28 Safer 1447 Cuma günü (22 Ağustos 2025) İstanbul’daki Ebu Eyyub el-Ensari Camii’nde Cuma namazı ile başlamış, ardından uluslararası basın toplantısıyla açılmıştır.
8 gün boyunca düzenlenen toplantılarda Gazze'ye yardım amacıyla dini ve insani sorumluluğu için bir araya getirmiştir.
Saldırılarının derhal durdurulması için kapsamlı seferberlik çağrısı bulunmaktadır. Bu Kudüs İttifakı'nın düzenlenmesiyle bir komite kurulması kararlaştırılmıştır.
Tüm geçiş kapıları derhal açılmalı. Bu tutum, Gazze'nin komşu ülkelerine 'vaciptir'.
Gazze Konferansı 22 Ağustos'ta Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda başladı
Dünya Müslüman Âlimler Birliği ile İslam Âlimleri Vakfı tarafından organize edilen Müslüman Âlimler Buluşması 22 Ağustos'ta Eyüpsultan'da kılınan cuma namazı sonrası yapılan basın açıklamasının ardından Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda başladı.
"İslami ve İnsani Sorumluluk: Gazze" başlığıyla bir araya gelen âlimler, İstanbul’dan bütün dünyaya adalet, merhamet ve yardımlaşma çağrısı yaptı. 50’den fazla ülkeden katılım sağlayan 150’yi aşkın İslam alimi, ümmetin ortak vicdanını Gazze için harekete geçirme amacıyla güçlü mesajlar verdi.
Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki konferans salonunda iki farklı grupla düzenlenen çalıştayda alimler, düşünürler ve devlet temsilcileri, İslam ülkelerinin görevleri, yeniden imar, yardım projelerinde iş insanlarının ve medya mensuplarının rolü hakkındaki görüşlerini bildirdi.