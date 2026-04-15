İstanbul’da teknede 200 kilo uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

09:2315/04/2026, Çarşamba
Uyuşturucu tacirlerine ağır darbe.
İstanbul açıklarında Karadeniz'de bir teknede 200 kilogram uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin 5 şüpheli tutuklandı.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 2'si Bulgaristan uyruklu 5 zanlı çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ile Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Karadeniz'de ortak operasyon düzenlenip, İstanbul açıklarındaki bir teknede gizlenmiş 200 kilogram skunk ele geçirilmişti.

Operasyonda organize suç örgütü üyesi 6 şüpheli yakalanmıştı.



