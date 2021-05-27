İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 70'i aştı

İstanbul'da akşam saatlerinde yoğun trafik görülüyor. İş çıkışında trafik yoğunluğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) trafik yoğunluğu haritasına göre, trafik yoğunluğu saat 16.45 itibariyle yüzde 71'e yükseldi.
İstanbul'da akşam saatlerinde yoğun trafik görülüyor. İş çıkışında trafik yoğunluğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) trafik yoğunluğu haritasına göre, trafik yoğunluğu saat 16.45 itibariyle yüzde 71'e yükseldi.
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