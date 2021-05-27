Gündem İstanbulda trafik yoğunluğu yüzde 70i aştı
İSTANBUL

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 70'i aştı

İstanbul'da trafik saat 16.45 itibarıyla yüzde 71'e ulaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbulda trafik yoğunluğu yüzde 70i aştı
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İstanbul'da akşam saatlerinde yoğun trafik görülüyor. İş çıkışında trafik yoğunluğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) trafik yoğunluğu haritasına göre, trafik yoğunluğu saat 16.45 itibariyle yüzde 71'e yükseldi.

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