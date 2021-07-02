Meteorolojiden yarın için İstanbul ve 5 ile kuvvetli yağış uyarısı yapıldı

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı. Yapılan son açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre, 03 Temmuz Cumartesi günü (yarın) ilk saatlerden itibaren İstanbul’da zamanla Yalova, Sakarya, Kocaeli ve Bilecik ile Bursa’nın kuzey ve doğusunda aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

İstanbul 5 günlük hava durumu tahminleri

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Kocaeli 5 günlük hava durumu tahminleri

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Sakarya 5 günlük hava durumu tahminleri

Bursa 5 günlük hava durumu tahminleri