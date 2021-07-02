Gündem Meteorolojiden yarın için İstanbul ve 5 ile kuvvetli yağış uyarısı yapıldı
İSTANBUL

Meteorolojiden yarın için İstanbul ve 5 ile kuvvetli yağış uyarısı yapıldı

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı. Yapılan son değerlendirmelere göre yarın Marmara’nın doğusunda kuvvetli yağış bekleniyor. Meteorolojiden İstanbul için de uyarı yapıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbulda yarın hava durumu nasıl olacak? İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Bilecik, Bursa hava durumu
İstanbul'da kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı. Yapılan son açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre, 03 Temmuz Cumartesi günü (yarın) ilk saatlerden itibaren İstanbul’da zamanla Yalova, Sakarya, Kocaeli ve Bilecik ile Bursa’nın kuzey ve doğusunda aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

İstanbul 5 günlük hava durumu tahminleri

Kocaeli 5 günlük hava durumu tahminleri

Sakarya 5 günlük hava durumu tahminleri

Bursa 5 günlük hava durumu tahminleri

Meteoroloji 2 Temmuz Cumartesi hava durumu haritası.
Meteoroloji 2 Temmuz Cumartesi hava durumu haritası.
Abone Ol Google News
Kan donduran cinayet

Kan donduran cinayet

​13 parçaya ayrılıp gömülen cesetlerin başları bulunamadı.
Köylü şoke oldu: Ağızlarından kan geldi

Köylü şoke oldu: Ağızlarından kan geldi

​Tarla kenarındaki sudan içen 164 koyun telef oldu.
Fabrika milletindir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tank paleti fabrikasının mülkiyeti milletindir öyle de kalacaktır.

​2 milyon 750 bin lira tazminat ödedi.

Sekiz senedir kayıptı

Sekiz senedir kayıptı

​Nusret Vardar'ın öldürüldüğü ortaya çıktı.

​Sızma girişiminde bulunan 7 PKK'lı terörist öldürüldü

​BDDK 21 konut şirketine tasfiye kararı aldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.