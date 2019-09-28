Gündem İstanbulda 3,8lik bir deprem daha
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İstanbul'da yeni deprem! Silivri açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da 3,8'lik bir deprem daha

Perşembe günü meydana gelen 5,8'lik depremin ardından İstanbul yeni bir deprem ile daha sarıldı. Saat 14.03'te Marmara Denizi Silivri açıklarında 3,8 büyüklüğünde yeni bir deprem daha oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Silivri açıklarında yeni deprem meydana geldi.
Silivri açıklarında yeni deprem meydana geldi.

Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, saat 14.03'te Marmara Denizi'nde 3,8 büyüklüğünde meydana gelen deprem, bölgede hissedildi.

İstanbul depremi için en kritik bilgi: Kumburgaz segmenti
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İstanbul depremi için en kritik bilgi: Kumburgaz segmenti

Denizde meydana gelen deprem, Silivri'ye 21,45 kilometre uzaklıkta ve 12,23 kilometre derinlikte yaşandı.

26 Eylül Perşembe günü de, Silivri açıklarında 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, şehrin her iki yakası da etkilenmişti.

İstanbul'daki deprem anı kamerada
OYNAT 00:28
İstanbul'daki deprem anı kamerada
İstanbul'da saat 14:00'te meydana gelen depremin büyüklüğü 6 olarak ölçüldü. Depremin merkezi Silivri açıkları olarak kayıtlara geçti. Deprem anından ilk görüntüler.
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