İstanbul'da yeni deprem! Silivri açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem İstanbul'da 3,8'lik bir deprem daha Perşembe günü meydana gelen 5,8'lik depremin ardından İstanbul yeni bir deprem ile daha sarıldı. Saat 14.03'te Marmara Denizi Silivri açıklarında 3,8 büyüklüğünde yeni bir deprem daha oldu.

Haber Merkezi 28 Eylül 2019, 14:15 Son Güncelleme: 28 Eylül 2019, 14:58 Yeni Şafak