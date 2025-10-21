İstanbul'daki Fen Lisesi öğrencileri uluslararası yarışmalarda Türkiye'nin gururu oldu

Okul, modern laboratuvarları, zengin kütüphane imkanları ve öğrencilerin sosyal gelişimini destekleyen kulüp faaliyetleriyle hem akademik hem de kültürel açıdan donanımlı bir eğitim ortamı sunuyor.

Öğrencilerin yalnızca akademik başarı değil, aynı zamanda bilimsel düşünme becerisi, toplumsal sorumluluk bilinci ve yenilikçi bir bakış açısı kazanmaları hedefleniyor.

Uluslararası Robotik Yarışması'na (First Robotics Competition) katılmak için üç yıl önce kurulan "The Crown Akademi" takımından Çağan Büyüker, ekip sayesinde robot tasarım ve mekanik süreçlerine dahil olduklarını söyledi.

Büyüker, üç yıl önce geliştirdikleri robotla İstanbul'da şampiyon olduklarını belirterek, "Bu sene Miami'de gerçekleşen en prestijli yarışmada hem en prestijli ödülünü (First Impact Award) aldık hem de robotumuz 45 takım arasında çeyrek finale kaldı. Bu, bizim için 'Üç yıllık bir maceranın en tepe noktası' diyebilirim. Çünkü 3 yıl boyunca emek vermişiz. Böyle bir süreci takip etmişiz. Uluslararası mecrada takımımızı ve ülkemizi temsil etmek beni çok mutlu etti." diye konuştu.

Rehber öğretmenlerinin, okulun fiziki imkanlarının ve onları destekleyen sponsorların bu başarılarda çok büyük katkısı olduğunu dile getiren Büyüker, şöyle devam etti:

"Özellikle ABD'nin Miami kentinde gerçekleşen yarışmada ülkemin bayrağını göğsünde taşımak benim için eşsiz bir deneyimdi. Bunun yanı sıra üç yıllık bir maceranın gerçekten en üst noktaya ulaşması eşsiz. Bunun yanında bize güvenen öğretmenlerimiz, arkadaşlarımız, onlarca sponsorlarımıza mutluluk hissi verebilmek benim için daha da önemliydi. Ben, ileride mühendislik okumayı düşünüyorum. Bu kararı vermemdeki en büyük sebeplerden biri de bu. Çünkü mühendislik becerilerinden ve arkadaşlarımla elde ettiğim sosyal becerilerden çok memnun kaldım. Akranlarıma şunu diyebilirim. Kesinlikle inandıkları yoldan vazgeçmesinler ve cesaretli bir şekilde o yolda devam etsinler."

"Okulumuzda çok geniş bir proje kültürü var"

Rüzgar hızını ölçen sensörle Türkiye üçüncülüğünü kazanan Kerem Gelir, Hasan Yağız Özer ve Eren Kaygısız, mayıs ayında ABD'de yapılacak bir yarışmada Türkiye'yi temsil edecek.

Öğrencilerden Gelir, sensörün meteoroloji, tarım, havacılık, gemicilik ve spor gibi pek çok alanda kullanılabileceğini anlattı.

Tamamen yeni yöntemlerle bir sensör geliştirdiklerini aktaran Gelir, "Sensörün, maliyet, hassasiyet, çözünürlük ve ölçüm aralığı konusunda çeşitli avantajları var. Okulumuzda çok geniş bir proje kültürü var. Her sene başında 20'ye yakın ekip proje geliştiriyorlar. Okulumuzdaki proje kültürü, birbirimizi desteklememiz, birbirimize yardımcı olmamız aslında buradaki en büyük etkenlerden biri. Bunun yanında okulumuzdaki hocalarımızın da destekleri çok önemli. Hocalarımızın yardımları, destekleri ve deneyimlerinden bize katmış oldukları şeyler de çok önemli oluyor." ifadelerini kullandı.

Gelir, uluslararası alanda Türkiye'yi temsil etmenin kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu kaydederek, bundan sonraki hedeflerinin de insanlığa katkı sağlayacak projeler üretmek olduğunu sözlerine ekledi.

"Türkiye adına madalyalar kazanmak için uğraştım"

İşitme engelli bireylerin kendilerini ifade edebilmeleri için çift yönlü bir iletişim sistemini arkadaşı Yağmur Özgül'le birlikte tasarlayan Elif Ece Gökdağ, gördükleri bir olay sonucunda bu cihazı projelendirdiklerini söyledi.

Gökdağ, "Bir gün toplu taşımada giderken işitme engelli bir yolcunun şoförle iletişim kurmakta zorluk yaşadığını gördük. Günümüzdeki mevcut çözümlerin yeterli olmadığını bu yüzden de yeni bir sistemin gerektiğini fark ettik. Bu alet koldaki kas verilerini ve elin konumlarını algılayarak işaret dilinde hangi hareketin yapıldığını algılıyor ve bunu sese çeviriyor. Ayrıca karşı tarafın sesini de metne dönüştürüyor. Bu sayede çift taraflı bir iletişim sağlıyor." diye konuştu.

Bu projeyle Türkiye birincisi olduklarını, milli takıma seçildiklerini dile getiren Gökdağ, "Geçenlerde Avrupa Genç Bilim İnsanları Yarışması'nda özel ödül aldık ve şimdi de Uluslararası Bilim ve Mühendislik Fuarı'na hazırlanıyoruz." ifadelerine yer verildi.

"Lisede bunu daha ileriye taşımak istedim"

Uluslararası Matematik Olimpiyatları'nda çeşitli dereceler elde eden ve liseyi birincilikle bitiren Ahmet Kerem Kaya ise Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde eğitimine devam ettiğini söyledi.

Ortaokul yıllarından beri matematik olimpiyatlarıyla ilgilendiğini kaydeden Kaya, "Uluslararası Matematik Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil etmek için TÜBİTAK'ın düzenlediği seçmelere katıldım. Ortaokulda bir ulusal yarışmada gümüş madalya kazandım. Lisede bunu daha ileriye taşımak istedim. Geçen sene Türkiye Milli Takımı'na seçildim. Altı kişilik takıma seçilmek ve ülkenizi temsil etme fırsatı bulmak tabii ki çok değerli. Türkiye adına madalyalar kazanmak için uğraştım." diye konuştu.